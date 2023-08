Ünnep

Augusztus 20. - Háromnapos programkavalkáddal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség

2023.08.18 19:54 MTI

Háromnapos programkavalkáddal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség augusztus 20-a alkalmából, öt fővárosi helyszínen - közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel csütörtökön.



Azt írták, az érdeklődők a budai és pesti rakparton, a Városligetben, a Kós Károly sétányon és a Kapisztrán téren kapcsolódhatnak be a rendezvénysorozatba.



Péntektől a Városligetbe látogatók megismerkedhetnek a modern hadsereg mindennapjaival, a katonák életével, a honvédség legújabb haditechnikai eszközeivel és harci járműveivel. Betekinthetnek a különböző alakulatok munkájába, kipróbálhatják a repülőgép-szimulátort és a lézerlövészetet is.



A Kós Károly sétányon a Lynx harcjárművet, a Gidránt, a Polarist, a PZH-2000-et, és a Leopardot lehet megnézni, és napközben az altisztek, valamint a Magyar Honvédség sportszázadának katonái látványos bemutatókkal készülnek. A városligeti Napozóréten pénteken 18 órától a Valmar ad koncertet.



Szombaton a különleges díszelgő csoport előadását lehet megtekinteni, de lesz közelharc-bemutató és fellép a katonazenekar is a Városligetben.



Vasárnap, augusztus 20-án a Kapisztrán téren szintén különböző bemutatókat tartanak a Magyar Honvédség katonái.



Az elmúlt években hatalmas sikernek örvendő katonai légi parádé vasárnap délelőtt nyújt felejthetetlen kikapcsolódást a fővárosban ünneplők számára - írták. Hozzátették: az érdeklődők a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás után a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon katonai repülőgép- és helikopter-kötelékek díszelgő, valamint egyéni bemutatókat láthatnak.