Kultúra

Büszkeségeink, a Hungarikumok címmel nyílt kiállítás a Vajdahunyadvárban

A tárlatot megtekintve a magyarok rácsodálkozhatnak arra, hogy mennyi értékünk van, és a külföldről érkezők is láthatják eredményeinket. 2023.08.17 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Büszkeségeink, a Hungarikumok címmel időszaki kiállítás nyílt csütörtökön a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a budapesti Vajdahunyadvárban.



Nagy István agrárminiszter a megnyitón kiemelte: a kiállítás megrendezésével a múzeum fontos küldetést vállalt magára. A tárlatot megtekintve a magyarok rácsodálkozhatnak arra, hogy mennyi értékünk van, és a külföldről érkezők is láthatják eredményeinket.



"Nekünk, magyaroknak van hitünk, van hagyományunk és van kultúránk" - mondta, hangsúlyozva: erre a hármas egységre lehet építeni egy olyan jövőt, ami a 21. században is tartós marad. Hozzátette: ezen a hármas egységen az ékkövek a hungarikumok, amelyek nemzetünk legjavát tudják bemutatni.



Kiemelte: a hungarikum mozgalom legnagyobb eredménye, hogy az emberek figyelmét ráirányítják arra, hogy mi az érték, hogy vegyék észre a körülöttük lévő értékeket.



"Legyünk hát büszkék Szent István ünnepéhez közeledve arra, hogy ily csodákra vagyunk képesek, ily értéket tudunk teremteni" - mondta.



Estók János, a múzeum főigazgatója kiemelte: augusztus 20-án az államalapításra, Szent Istvánra emlékezünk, a kiállítás pedig azt mutatja be, hogy hogyan formálódtunk magyarrá. Ezalatt a bő ezer év alatt, hogyan formálódott lelkiségünk, gondolatiságunk, életvitelünk és az a szellemi és anyagi kultúra körülöttünk, amlynek mentén magyaroknak nevezzük magunkat.



A hungarikumok azok, amelyek ezt az érzületet megtestesítik - emelte ki.



Elmondta: a csaknem 90 hungarikum közül az agrárszférához, - a mezőgazdasági termelés mellett az életmódhoz, életvitelhez és az élelmiszeriparhoz - kapcsolódó több mint 50 hungarikumot emelték ki. A tárlat igazi összegzés, az gondolatiság ismerhető meg, ami ezekben a tárgyakban, hagyományokban, viseletekben, a lelkiség különböző megnyilvánulásaiban, beleértve a népmeséket is, jelen van.



Kiemelte: a tárlaton megjelenő témákat ki is bontják, hiszen az elmúlt időszakban a Herendi Porcelánmanufaktúrával két időszakos kiállítást valósítottak meg közösen, tavasszal zárták a halasi csipkét bemutató tárlatot, őszi tárlatuk középpontjában pedig a Hortobágy áll, a hungarikumokat is megjelentetve.



A Büszkeségeink, a Hungarikumok című tárlat összegyűjtve mutatja meg a magyarság kincseit: nyelvünk, irodalmunk, tudományunk eredményeit, az egykori és mai lángelmék teljesítményeit. A kiállításon együtt vannak jelen a történelmi múlt a tudomány és a kultúra teljesítményei, a gasztronómia kiválóságai és a kreatív magyar elme találékonyságai - áll az ismertetőben.



Az október közepéig látható tárlat kurátora Orosz Diána gyűjteményi főosztályvezető, a látvány Sárik Zsanett grafikus munkája.