A jövő anyagairól rendez konferenciát a MOME

Az anyagfejlesztéssel kapcsolatos újításokat mutatják be a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Future Materials című konferenciáján szeptember 28. és 29. között Budapesten.



Az anyagkutatás- és fejlesztés nemzetközileg elismert szakértői négy témakör, az építészet, az egészségügy, a textilipar, és az élelmiszeripar területén mutatják be az anyagfejlesztéssel kapcsolatos újításokat - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A konferencia első napjának előadásain kiderül, hol tartanak jelenleg, továbbá hogyan alakulnak a jövőben az ezekhez a területekhez kapcsolódó anyaginnovációk.



Emma van der Leest többszörös díjnyertes biodesigner, kutató és szerző, az esemény egyik kiemelt előadójaként csaknem egy évtizedes, a biodesign területén szerzett tapasztalatát osztja majd meg az érdeklődőkkel.



Az esemény másik kiemelkedő előadója Julian Ellis-Brown, a Saltyco anyaginnovációs vállalat társalapítója és vezérigazgatója. A cégnél a regeneratív, azaz újraképződő mezőgazdaság segítségével állítanak elő a bolygónk szempontjából pozitív textíliákat.



A közönség meghallgathatja Aled Robertset is, a DeakinBio fenntartható csempéket készítő vállalkozás alapítóját, a Manchesteri Egyetem kutatóját. Roberts olyan anyagokkal foglalkozik, amelyek a magas minőségű hagyományos, de kevésbé környezetbarát anyagok alternatívái lehetnek.