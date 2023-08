Kultúra

Több mint két hete kórházban fekszik Körtvélyessy Zsolt

Július végén szívműtéten esett át Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas színész, két nappal később azonban rosszul lett, így újra kórházba került. Ennek ma már tizenhét napja, az időközben azonosított bakteriális fertőzés kezelése ugyanis még nem ért véget - írja a Metropol.



A Haller utcai kardiológián egy antibiotikum-kúrának köszönhetően gyógyuló színész a lapnak arról beszélt, hogy a hétfői ultrahangos vizsgálat szerint már javult a helyzet, a baktérium azonban még mindig jelen van a szervezetében.



"Azt mondta az orvosom, hogy jó darabig ez így is marad. Ma konzultáltak, hogy meg kell-e nyitni, mert felmerült, hogy ki kell pucolni a sebet, amiben egy betokozódás keletkezett a combhajlatomban. De szerencsére jó híreket kaptam, mert úgy tűnik, hogy az antibiotikumos kezelést folytatják. [...] Étvágyam változatlanul van. És ami a legfontosabb, hogy nincs fájdalmam. Egy szörnyű napom volt, amikor rettenetesen rosszul éreztem magam, a láztól olyan hidegrázást kaptam, amit még soha nem éltem meg. Háromnegyed óráig tartott, azt hittem, abba belehalok. Egyfolytában rázkódtam, állítólag ez a vérmérgezésnek a velejárója. Abban is reménykedem, hogy a sok antibiotikum nem terheli meg a szervezetemet" - tette hozzá, majd arról beszélt, hogy épp a betegségével egy időben kezdődött volna az egy hónapos szünete, amit nyilvánvalóan nem egy kórházban akart tölteni.



A színész mindeközben tornával és rengeteg, a kórház udvarán tett sétával készül a következő évadra, a jövő héten pedig már a próbák is megkezdődnek.