Programajánló

A hadtörténeti múzeum legkülönlegesebb műtárgyaiból nyílik kiállítás Székesfehérváron

Székesfehérváron mutatja be legkülönlegesebb műtárgyaiból álló válogatását a hadtörténeti múzeum keddtől.



Az intézménynek az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: a Székesfehérvári Királyi Napok keretében megnyíló tárlaton a Hadtörténeti Intézet és Múzeum különleges, látványos, értékes gyűjteményi darabjai közül mutatnak be válogatást, részben a múzeum ismert és becses ereklyéit, részben pedig olyan műtárgyakat, amelyek ritkán vagy még soha nem kerültek a látogatók elé.



A kiállításon évszázadokon átívelő, díszes összeállítás lesz látható szúró- és vágófegyverekből, az 1848-1849-ben újonnan létrejött honvédség tárgyi emlékeiből, a 20. század legmagasabb kitüntetéseiből, szemet gyönyörködtető ezüst és porcelán dísztárgyakból, valamint a magyar testőrség díszes emlékeiből - írták.



Az egyenruhákon és a felszerelési tárgyakon túl a legfontosabb katonai jelkép, a zászló is főszerepet kap az öt teremben megépült tárlatban, amely a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jövő márciusban nyíló, nagyszabású székesfehérvári kiállításának előfutára.



A Hadi múltunk kincsestára - Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből címet viselő időszaki kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Rendház épületében kedden 18 órától várja a hadtörténelem iránt érdeklődőket.