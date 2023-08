Kultúra

Potápi Árpád János: fiatalok nélkül nincsen nemzetpolitika

Fiatalok nélkül nincsen nemzetpolitika, ezért is fontos támogatni az ifjúságnak szóló rendezvényeket, fesztiválokat - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az erdélyi Torockón.



Potápi Árpád János szombaton este a nyolcadik alkalommal megszervezett Double Rise fesztiválra látogatott el a Fehér megyei településre, melynek a nemzetpolitikai államtitkárság az egyik fő támogatója.



A magyar közmédiának nyilatkozva elmondta: azért tartja fontosnak a rendezvény támogatását, mert Erdélyben sok fiatalt érdekel és jó látni, hogy már Magyarország szinte minden térségéből és a többi határon túli régióból is sokan jönnek ide szórakozni.



Rámutatott, amiatt is fontos a torockói rendezvény, mivel, bár Torockó és Torockószentgyörgy magyar többségű település, Fehér megye és a közeli Kolozs megye szórvány. "A szórványmagyarságot is erősítjük ezekkel a rendezvényekkel" - hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár.



Potápi Árpád János emlékeztetett, hogy Torockón évente két-három rendezvény is van, mely több száz kilométerről idevonzza a magyar embereket, elsősorban a magyar fiatalokat. "Nemzetpolitika nincsen fiatalok nélkül, és fontos kulturált színteret biztosítani számukra a szórakozásra" - mutatott rá. Szerinte ezért örvendetes, hogy nyolcadik alkalommal tudták meg a fesztivált, és a járványidőszak után egyre többen térnek vissza.



Az összművészeti fesztivál családias jellege is egyre erősebb, sokan, akik az első kiadásokon részt vettek, ma gyerekeikkel térnek vissza, ami szintén jó irány - tette hozzá.



Nagyon fontos, hogy a magyar kultúrát megtartsuk és megerősítsük, ezért a fesztiválon a magyar népzenének, néptáncnak is helye van - mondta az államtitkár az MTI-nek. Hozzátette, bár a fiatalok nagy zöme nem emiatt jön, ha népzene, néptánc, táncház is szerepel a programban, jó részüket bevonzza.



"Párhuzamosan tudják erősíteni egymást ezek a területek, ahogy a többi rendezvény is" - mondta az államtitkár a fesztivál többi programjára, színházi előadásokra, irodalmi beszélgetésekre utalva.



A torockói Double Rise fesztivál szombati zárónapján a folkudvarban helyi hagyományőrzők kalotaszegi és környékbeli táncokat mutattak be a Tokos Zenekar kíséretében, a nagyszínpadon az Analog Balaton, a 30Y és a Margaret Island koncertezett.