Kultúra

Anthony Hopkins alakítja a zsidó gyerekeket mentő Sir Nicholas Winton szerepét egy új filmben

A film a második világháború előtt több mint 660 zsidó gyereket megmentő brit férfi történetét dolgozza fel. 2023.08.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Anthony Hopkins alakítja Sir Nicholas Winton szerepét abban az új hollywoodi filmben, amely a második világháború előtt több mint 660 zsidó gyereket megmentő brit férfi történetét dolgozza fel - írta honlapján csütörtökön a BBC.



A brit Schindlerként is emlegetett Sir Nicholas Winton fiatal tőzsdei alkuszként szervezett mentőakciókat Londonból, miután 1938-ban Csehszlovákiában járt, és látta a németek elől menekülők táborait. Kilenc hónap alatt 669 zsidó gyereket sikerült Prágából Londonba juttatnia a brit kormány engedélyével. A gyerekeket brit családoknál helyezték el, később egyikük sem látta többé hátrahagyott szüleit és családtagjait. Az utolsó, kilencedik vasúti szerelvénynek 1939. szeptember 3-án kellett volna indulnia a csehszlovák fővárosból - azon a napon, amikor Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak -, de már nem hagyhatta el a pályaudvart. Mind a 250 gyerek, aki a vonaton utazott, eltűnt, sorsuk azóta sem ismert.



A One Life című film a mentőakciók történetét dolgozza fel, amely hosszú évtizedeken át kevéssé volt a köztudatban. A humanitárius tettei elismeréseként 2003-ban lovagi rangra emelt Sir Nicholas maga nem beszélt hősies cselekedetéről, élete során sokáig kísértette annak a gondolata, hogy nem tudott még több embernek segíteni. A történet egészen addig maradt ismeretlen, amíg a felesége 50 évvel a történtek után nyilvánosságra nem hozta Sir Nicholas régi, a padláson porosodó naplóját, amely tartalmazta a mentőakciók részleteit és a megmentett gyerekek névsorát.



A férfit hamarosan meghívták a BBC egyik népszerű vasárnapi műsorába is, ahol a közönség soraiban jelen voltak néhányan azok közül, akik Sir Nicholas mentőakcióinak köszönhették megmenekülésüket a náci üldöztetés elől. A megindító találkozásról készült felvételt azóta tízmilliók látták az interneten, és a brit Schindler története új generációk számára vált ismertté.



A One Life című filmet szeptemberben mutatják be a torontói nemzetközi filmfesztiválon. A filmet tavaly forgatták Prágában, Anthony Hopkins az idős Sir Nicholast játssza benne, a fiatal Wintont pedig Johnny Flynn alakítja. Az alkotásban szerepel a walesi Jonathan Pryce és Helena Bonham Carter is, aki Sir Nicholas anyját alakítja.



Sir Nicholas 2015 júliusában, 106 éves korában hunyt el.