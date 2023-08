Programajánló

Ókori szőlő- és borünnepet rendeznek a Villa Romana Baláca régészeti parkban

Ókori szőlő- és borünnepet rendeznek augusztus 19-én a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca régészeti parkjában, ahol polgári és légiós hagyományőrző csapatok várják bemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal a családokat.



A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF)eseménysorozat keretében szervezett rendezvényen az érdeklődők megismerhetik a szüreti munkák hagyományát, de lesz borászati és harcászati bemutató, számos múzeumpedagógiai, valamint kézművesfoglalkozás is - közölte a Nemzeti Múzeum az MTI-vel.



A hagyományőrzők egész nap tartanak harcászati és fegyverbemutatót, a balácai szőlőben pedig a szüretelés hagyományaiba kaphatnak betekintést az érdeklődők. A nap folyamán azt is felelevenítik, hogy milyen volt az ókori kocsmázás, még néhány összezördülés szemtanúi is lehetnek majd a nézők.



Délután borászati bemutatóra várják az érdeklődőket, majd tárlatvezetést tart Kovács Loránd Olivér régész, a kiállítóhely szakmai vezetője.



A múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokon lehet majd festménytöredékeket készíteni, meg lehet ismerkedni a különböző borsfajtákkal, római tunikák bemutatójára is várják az ókori divat iránt érdeklődőket, a vállalkozó kedvűek pedig keramikusok segítségével boros amphorákat is készíthetnek, amelyet a végén haza is lehet majd vinni.