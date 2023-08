Kultúra

Elhunyt William Friedkin, az Ördögűző rendezője

Elhunyt 87 éves korában William Friedkin, a Francia kapcsolat és az Ördögűző rendezője hétfőn Los Angelesben - közölte az amerikai sajtó feleségére, Sherry Lansingre hivatkozva.



Az Oscar-díjas amerikai rendező nemrég fejezte be Kiefer Sutherland főszereplésével a Zendülés a Caine hadihajón hadbírósági tárgyalása című film forgatását, amelyet a Velencei Filmfesztiválon készülnek bemutatni.



Friedkin 1935-ben született Chicagóban, az iskolái elvégzését követően futárként kezdett el dolgozni egy televíziónál, ahol később élő adásokat is rendezett. Már első dokumentumfilmjével, amely egy halálra ítéltről szólt, díjat szerzett 1962-ben egy filmfesztiválon. Hollywoodi áttörést számára a Jó idők (1967), a Sonny és Cher duóról készült musical hozta meg.



Friedkin az 1970-es években gyorsan az új hollywoodi elit soraiba emelkedett. 1972-ben elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat a Francia kapcsolat (1971) című alkotásáért. Nem sokkal később az Ördögűző (1973) című horrorfilmjét tíz kategóriában is Oscar-díjra jelölték.



2013-ban a 70. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíjával tüntették ki. 2014-ben pedig a Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiválon életművéért Kristály Glóbuszt kapott.