Elhunyt Mark Margolis, a Breaking Bad színésze

Nyolcvanhárom éves korában Elhunyt Mark Margolis amerikai színész, aki a Breaking Bad - Totál szívás és a Better Call Saul című sorozatokban Hector Salamanca egykori drogbáró alakításával vált ismertté - írta a The Guardian című brit napilap pénteken a honlapján.



Mark Margolis a New York-i Mont Sinai kórházban hunyt el rövid betegség után. Halálos ágyánál ott volt felesége, Jacqueline és a fia, Morgan.



Öt évtizedes pályafutása során több mint hatvan filmben játszott, közöttük a Sebhelyesarcú (Scarface), az Ace Ventura és A pankrátor (The Wrestler) című alkotásokban.



A legnagyobb sikert a kerekesszékbe kényszerült, egy csengő segítségével kommunikáló Don Hector Salamanca egykori mexikói kartelltag megformálásával érte el, ezért az alakításért 2012-ben Emmy-díjra jelölték a legjobb férfi vendégszereplő (drámai tévésorozat) kategóriában.



Margolis Philadelphiában született 1939-ben. New Yorkba költözve Stella Adlernél tanult, és színházi színészként dolgozott. Több mint ötven darabban játszott, 2010-ben az Imagining Madoff című színdarabban a piramisjátékáról elhíresült Bernie Madoffot alakította.