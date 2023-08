Ünnep

Augusztus 20. - A Spicces füge respektus lett idén Magyarország tortája

A tokaji aszús, meggyes fügezselé és az akácmézes tejcsokoládé tükörzselé által biztosított ízeket akácmézes fehércsokis ganache és diós sablé korong koronázza meg. 2023.08.02 14:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda cukrásza, Lakatos Pál Spicces füge respektus nevű, aszús-fügés-mézes kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet, Magyarország cukormentes tortája pedig a makói Papp cukrászda cukrásza, Lawal-Papp Zsófia Kikelet elnevezésű fekete teás-levendulás alkotása lett - jelentették be hétfőn az Országházban tartott díjátadón, ahol az idei Szent István-napi kenyeret is bemutatták.



Selmeczi László, a Magyar Cukrász Ipartestület társelnöke közölte, a 17. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája verseny idei kiírásában újdonság volt, hogy egy hungarikumlistáról kötelezően ki kellett választani legalább egy alapanyagot.



Elmondása szerint a Spicces füge respektus mundulalisztes vajas joconde felvertből, lágy sóskaramellás mousse-ból és diós-karamellás ropogósból épül fel, és kakaóbab töretet is tartalmaz. A tokaji aszús, meggyes fügezselé és az akácmézes tejcsokoládé tükörzselé által biztosított ízeket akácmézes fehércsokis ganache és diós sablé korong koronázza meg.



A torta nevében a spicces jelző a fügezselé bortartalmára utal, ám a kész tortában nem marad alkohol - fűzte hozzá.



A második helyezett a Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső) által készített Betyáros málna elnevezésű kreáció lett, míg a harmadik helyen a Merengő, Szabóné Tarján Barbara (Nonna Desszertbár, Szada) alkotása végzett.



Nándori László, a Magyar Cukrász Ipartestület és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány által 12. alkalommal megrendezett Magyarország Cukormentes Tortája verseny zsűrijének elnöke a Kikelet tortát méltatva közölte, hogy azt a győztes cukrász egy csepp fekete tea köré álmodta meg, áfonyával és levendulával alakítva ki az összhangot, melyet a vaníliás fehércsokoládé mousse és a gabonaliszt nélkül készült, mandulás, citromos piskóta tesz teljessé.



A verseny második helyezettje Novák Ádám és Csonka László, a szegedi Reök kézműves cukrászda cukrászainak Tökmag málna tortája, míg a harmadik Raffer Gabriella, a salgótarjáni G&D kézműves cukrászda cukrászának Randevú nevű alkotása lett.



A torták minőségének védelme érdekében idén is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik ezeket.



A díjazott tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, valamint országszerte több száz cukrászdában.



Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a díjazott Szent István-napi kenyereket mutatta be. A két kategóriában meghirdetett verseny nyertese a Szent István-napi kenyerek közül a Heim Sütöde Bt. durumkenyere, az innovatív kenyerek mezőnyében a balmazújvárosi Balmaz-Sütöde Kft. Aranymetszés kenyere, az újonnan bevezetett, sétáló sütemény kategóriában pedig a biharkeresztesi Éles Szilárd (Stella pékség) málnás-pisztáciás pékfagylaltja lett.