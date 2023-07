Kultúra

Terry Gilliam executive producerként csatlakozott Turai Balázs animációs filmjéhez

Executive producerként csatlakozott Turai Balázs Amok című animációs filmjéhez a Monty Pythonból is ismert Terry Gilliam - tájékoztatta Osváth Gábor, a film egyik producere az MTI-t csütörtökön.



Osváth Gábor tájékoztatása szerint Turai Balázsnak régóta inspirációt jelent Terry Gilliam életműve, többek között ezért keresték fel - angol ügynökén keresztül - az amerikai-brit alkotót.



Terry Gilliam megnézte Balázs korábbi munkáit is (a Candide kalandjai sorozat, Róma bukása), "és őszintén rajongott az Amokért, kedves sorokat írt róla" - mondta a producer, hozzátéve, hogy a világhírű alkotó csatlakozása a film előtt számos új lehetőséget nyit meg.



A 14 perces, szöveg nélküli Amok főszereplője Clyde, aki miután egy rejtélyes balesetben egyszerre veszíti el barátnőjét, megnyerő küllemét és kiegyensúlyozott lelkivilágát, kénytelen szembesülni a legbelső Törpéjével.



Turai Balázs filmje a tavalyi bemutatója óta 47 ország 105 fesztiváljának versenyprogramjában szerepelt, közülük 20 Oscar-kvalifikáló esemény volt. A filmet vetítették Ottawában (Kanada), Sitgesben (Spanyolország), Bucheon Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon (Dél-Korea), Tallinnban (Észtország), Clermont-Ferrandban (Franciaország), Vienna Shortson (Ausztria) és Short Shorts (Japán) seregszemlén.



Az Amok idén júniusban elnyerte a legjobb rövidfilmnek járó Kristály-díjat az Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, a Szarajevói Filmfesztiválon pedig a legjobb rövidfilmnek járó elismerést kapta. Elnyerte a Magyar Filmkritikusok díját, az év elején pedig bekerült az Annie Awards idei jelöltjei közé.



Az Amok a Román Nemzeti Filmközpont (CNC) és a Filmjus Alapítvány támogatásával készült, gyártója a hazai Boddah volt. Utóbbi nevéhez fűződik többek között Buda Flóra Anna francia-magyar koprodukcióban készült, idén Cannes-ban Arany Pálmát nyert 27 című alkotása is - olvasható a tájékoztatóban.