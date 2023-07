Gyász

Elhunyt Sinéad O'Connor

56 éves korában meghalt Sinéad O'Connor, írja az Irishtimes. Az ír énekesnő a Nothing Compares 2 U című számmal lett híres 1990-ben, 10 albuma volt. A halál okát egyelőre nem tudni.



Sinéad O'Connor az 1980-as években kezdte zenei karrierjét. Utolsó, tizedik stúdióalbuma 2014-ben jelent meg. 2021-ben a zenész bejelentette, hogy No Veteran Dies Alone címmel 2022-ben érkezik a következő nagylemez, de ez végül sosem történt meg.



O'Connor 1966. december 8-án született Dublinban. Rendkívül nehéz gyerekkora volt. Elmondása szerint mentális betegségek gyötörték, miután édesanyja kiskorában fizikailag és szexuálisan is bántalmazta.



A zenész 2018-ban Shuhada' Sadaqatra változtatta nevét, amikor áttért az iszlám vallásra.



O'Connor négygyermekes anya volt. 17 éves fia, Shane 2022 januárjában öngyilkos lett.