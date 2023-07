Programajánló

Lótusznapokon várják a látogatókat a szegedi egyetemi füvészkertben

Közép-Európa legnagyobb virágzó indiailótusz-állománya (Nelumbo nucifera) mellett a Távol-Kelet íz-, illat- és dallamvilágát felidéző programok, tánc-, jóga-, és harcművészeti bemutatók várják a látogatókat a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) füvészkertjében - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Az indiai lótuszok a Szegedi Tudományegyetem tavaly alapításának centenáriumát ünneplő füvészkertjének büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában. Az állomány csaknem egyidős a botanikus kerttel, az első növények az alapítás után néhány esztendővel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából kerültek Szegedre.



A botanikus kertbe látogatók megcsodálhatják a lótuszos tavat, amely a japán kertnek is része. A rendezvény névadó növénye, az indiai lótusz ilyenkor látható teljes pompájában. A vendégeket a tónál a víztükör fölé magasan kiemelkedő sötét rózsaszín lótuszvirágok tömege fogadja. A tó szigetének teaháza pedig kellemes kitekintő és pihenőhelyet kínál e különleges látvány befogadásához.



A legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Délkelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. A virágok a templomokat díszítik, a víz alatt az iszapban található szárakat rántva, főzve, sütve fogyasztják, megszárítva lisztet őrölnek belőle, a fiatal hajtásokból és levelekből salátát vagy kompótot készítenek, termését pirítva, kandírozva fogyasztják, a nagyobb leveleket pedig csomagolásra használják.



A programok szombaton és vasárnap is közös jógázással indulnak. Majd a botanikus kert különböző helyszínein - a rendezvényre fölállított színpadon, a mediterrán üvegházban, a lótuszos tó partján, az Elefánt ligetben - koncertek, előadások, tánc- és harcművészeti bemutatók várják a látogatókat.



Az érdeklődők megismerkedhetnek India különböző tájegységeinek táncaival, láthatnak kimonó- és japántánc-bemutatót, részesei lehetnek japán, kínai vagy koreai teaszertartásnak, betekinthetnek a kalligráfia és a lótuszfestés rejtelmeibe, jógákat és meditációs technikákat próbálhatnak ki vagy bekapcsolódhatnak egy tajcsifoglalkozásba is. A rózsakertben a Magyar Origami Kör mutatja be a japán papírhajtogatás művészetét, és a kiállítás mellett a vendégek maguk is elsajátíthatják az egyes alapfogásokat.



A kertben kétóránként lótusztúra indul, melyen az arborétumban nevelt távol-keleti növényeket mutatják be a füvészkert munkatársai, szombaton és vasárnap egy-egy kellemes sétán pedig Japán őshonos növényvilágáról és a japánkertek sajátosságairól is szó esik majd.