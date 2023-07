Kultúra

Az egész világon imádják az emberek, de van, ahol betiltották a Barbie-filmet

A helyi hatóságok "kifogásolható tartalma" miatt betiltották a Barbie című film vetítését Pakisztán Pandzsáb tartományának mozijaiban.



A tartomány cenzúrabizottsága a döntést azt követően bírálja felül, hogy a kifogásolt részeket eltávolítják a produkcióból - számolt be róla a pandzsábi tájékoztatási hivatal titkára. Az ország más tartományaiban továbbra is forgalmazzák a filmet.



Pakisztánban már korábban is előfordult, hogy betiltottak filmeket, köztük olyan indiai produkciókat, amelyek a hatóságok szerint rossz színben tüntették fel az országot.



Tavaly a Joyland című pakisztáni film forgalmazását nem engedélyezték, amelynek a cannes-i filmfesztiválon volt a premierje, mert attól tartottak, hogy a transztémájú alkotás visszatetszést keltene a társadalomban.