Kultúra

Ősszel kezdődik a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical forgatása

Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével késő ősszel kezdik forgatni a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalt, amely egy kalandos balatoni nyár történetét meséli el Demjén Ferenc dalaival - tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfőn az MTI-t.



Az NFI közleményében kiemeli, hogy a két idősíkon játszódó filmben a zenei karrierjében és magánéletében is megrekedt harmincas főhősnő egy ismeretlen férfi által írt levélköteget talál elhunyt nagyapja házában. A levelekből egy magával ragadó szerelmi történet rajzolódik ki 1989-ből, amikor a főhős édesanyja barátnőivel a Balatonnál nyaral, és közös életét tervezi apja által számára kijelölt vőlegényével. A lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival, és azután mindent elsöpör a szerelem - áll a közleményben.



A Demjén Ferenc slágereire épülő történet forgatókönyvét Kormos Anett humorista Goda Krisztinával írta. Utóbbi nevéhez rendezőként és forgatókönyvíróként számos sikeres mozifilm kapcsolódik (Szabadság, szerelem, Csak szex más semmi, Kaméleon, BUÉK), és most kreatív producerként is közreműködik. A film rendezője Orosz Dénes, a főszerepekben Törőcsik Franciskát és Ember Márkot láthatja a közönség. A film az IKO gyártásában készül, producere Kirády Attila.