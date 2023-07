Kultúra

Véget ért a debreceni Campus Fesztivál, 118 ezren buliztak a Nagyerdőben

Ezúttal is nagysikerű koncertet adott Balázs Klári és Korda György, akik a kezdetektől ott voltak minden Campus Fesztiválon. 2023.07.23 23:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden korábbinál többen, 118 ezren keresték fel az idén a vasárnap reggel véget ért Campus Fesztivált a debreceni Nagyerdőben - közölték a szervezők.



Záróközleményük szerint "minden eddiginél több rekordszámot is hozott az idei Campus: egy teltházas nappal és a négy nap alatt összesen mintegy 118 ezer látogatóval zárt a jubileumi rendezvény, ezzel hazánk legnagyobb, magyar közönséget célzó fesztiváljává nőtte ki magát".



A pénteki nap az egész napos viharjelzések és a kisebb zivatar ellenére is a fesztivál történetének legnagyobb látogatottságú napja lett, több mint 35 ezer fesztiválozóval. A legnagyobb érdeklődés Robin Schulz, Azahriah, a Tankcsapda és Dzsúdló koncertje iránt volt, szombaton pedig Majka lépett fel teltházas nézőtér előtt a nagyszínpadon - írták, megjegyezve, hogy ezúttal is nagysikerű koncertet adott Balázs Klári és Korda György, akik a kezdetektől ott voltak minden Campus Fesztiválon.



A kiemelt headlinerek koncertjei mellett fontos karakterjegye a Campusnak, hogy a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap a számos színpad valamelyikén - idézi a közlemény Süli András programigazgatót, aki jelezte: a tizenöt zenei színpadon több mint 1500, a legkülönbözőbb műfajokat képviselő zenész és dj lépett fel. Idén tíz külföldi produkciót köszönthettek a színpadokon, köztük olyanokat, mint ZAZ, Parov Stelar és ATB., miközben a fesztiválon a magyar zenei élet olyan legendáival lehetett találkozni, mint Tátrai Tibor, Karácsony János, Bródy János, Deák Bill Gyula és Nagy Feró.



A Campuson a szórakozás mellett évek óta fontos szerepet kap a Debreceni Egyetem által megálmodott Egyetem Tér, amely minden évben az egyik leglátogatottabb nappali programhelyszín. Csakúgy, mint a Civil Falu, ahol idén negyvenegy, fontos társadalmi ügyeket képviselő szervezet mutatkozott be, valamint a hozzá kapcsolt Campus Kid & Art Zóna, amely színes, programokban bővelkedő forgatagával minden korosztályt lekötött - sorolták.



Jelezték: a Campus nyitófogadásán összegyűlt mintegy 12 millió forinttal az idén a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítványt és a Debreceni Karitatív Testület munkáját támogatják.



A fesztivál helyszínén a takarítás és a bontás elkezdődött, a Nagyerdei Stadion környezete rövid időn belül eredeti állapotába kerül vissza - ismertette Miklósvölgyi Péter főszervező, aki egyidejűleg bejelentette : jövőre július 17-21. között rendezik meg a 16. Campus Fesztivált Debrecenben.