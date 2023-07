Kultúra

Száznegyven kiállítóval rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált

Szeptember 28. és október 1. között rendezi meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, amely 140 kiállítóval, több mint 40 külföldi szerzővel várja látogatóit a Millenáris parkban.



A 28. alkalommal megvalósuló Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a nemzetközi könyves világ jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma - áll az MKKE MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Az idei fesztivált a parkban, a B (Nagycsarnok) és D épületben (Üvegcsarnok), az Európa Ponton és a Nemzeti Táncszínházban rendezik meg. A gyermekeknek kialakított külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek és az olvasás népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családosan kilátogatókat a D épületben.



A fesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit. Az idei rendezvény díszvendége a népszerű amerikai sci-fi író, John Scalzi, aki átveszi a Budapest Nagydíjat is.



Díszvendég országként az idén Hollandia mutatkozik be. Az utóbbi évekre jellemző, hogy közép-európai viszonylatban is kiemelkedően magas számban jelentek meg holland könyvek magyar fordításban, ezt tükrözi a holland pavilon szlogenje: "könyvek tengerén".



Folytatódik a PesText és a Könyvfesztivál együttműködése: a PesText őszi Irodalmi és Kulturális Fesztiváljára érkező írókkal a Könyvfesztivál látogatói is találkozhatnak.



A fesztiválon szeptember 29-én pénteken tartják meg az Európai Írótalálkozót az Európa Pontban. A rendezvényen kerekasztal-beszélgetésekkel várják az európai irodalom iránt érdeklődőket, akik angol-magyar szinkrontolmácsolással követhetik a különböző tematikájú eseményeket. Az Írótalálkozó programjában szerepel többek között a holland írók kerekasztala és Európai Irodalmi-díjas írók beszélgetése.



A Nemzetközi Könyvfesztiválon minden évben az oktatást és a nevelést legjobban segítő könyvért és CD-ért adják át a Budai-díjat. A díjat 1994-ben alapították, az adományozó a II. kerületi önkormányzat, a zsűri az idén a Móricz Zsigmond Gimnázium tanáraiból áll. A díjat a fesztivál utolsó napján adják át.