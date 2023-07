Kultúra

Gödöllőre érkezik Ausztriából a legnagyobb Sisi-gyűjtemény

A Gödöllői Királyi Kastélyba érkezik szeptemberben a Sisi on Tour című időszaki kiállítás, amely Erzsébet királyné személyes tárgyainak gyűjteményét mutatja be a Gödöllői Királyi Kastély és a Schönbrunn Group közös szervezésében.



Wittelsbach Erzsébet a 19. századi európai történelem egyik legérdekesebb személyisége. Halálának 125. évfordulója alkalmából a császárné életét az ő személyes, valamint közvetlen családtagjainak használati tárgyain keresztül ismerhetik meg az érdeklődők - közölték a tárlat szervezői az MTI-vel.



Miután 2004-ben megnyílt a bécsi Hofburgban a Sisi Múzeum, a Schönbrunn Group gyűjteményezési stratégiája az Erzsébet császárné nevét viselő gyűjteményi rész bővítésére irányult. Mára ez a kollekció több mint 1000 darabot számlál, így a világ legnagyobb Sisi-gyűjteményének számít. A legérdekesebb darabokból a bécsi szakemberek egy utazó kiállítást állítottak össze, amelynek Gödöllő lesz az első állomása. A tárlaton a gyűjteményből mintegy 200 tárgy szerepel.



A kiállításon látható lesz többek közt az a selyemruha és főkötő, amelyet Erzsébet a keresztelőjén viselt, az a császár uralkodói jelmondatával és a magyar koronával díszített aranyozott tartály, amelyben az 1867. június 8-i koronázás dombjának földje is megtalálható, valamint az a szintén aranyból készült medál is, amelyben lánya, Gizella, és fia, Rudolf egy-egy fényképe található.



Látható lesz még Sisi különleges, fekete napernyője, több, császári családtagot ábrázoló portré, számos dokumentum, porcelán, és olyan textilek, mint a királyné gimnasztikanadrágja, Rudolf trónörökös vadászmellénye, valamint számos metszetet és grafika is helyet kapott a gyűjteményben.



A szeptember 8-tól január 28-ig látogatható tárlat kurátora Michael Wohlfart, a bécsi Sisi Múzeum Erzsébet királyné-szakértője.