Kevin Spacey abszolút marhaságnak nevezi a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat

A hollywoodi sztár a bíróságon azt mondta, hogy nem volt "hatalmi pálcája", amivel rávehette volna az embereket, hogy ágyba bújjanak vele.

A kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey a londoni Southwark Crown Courtban pénteken az ügyésszel folytatott heves szóváltása során ragaszkodott ahhoz, hogy az állítások, amelyek szerint például "az ágyékánál fogva" fogott meg egy férfit, "abszolút marhaságok".



Christine Agnew ügyész keményen támadta az amerikai színészt, aki korábban ártatlannak vallotta magát 12 vádpontban, amelyek szerint 2001 és 2013 között négy férfi ellen követett el szexuális bűncselekményeket Nagy-Britanniában. Elmondta, hogy be akarja bizonyítani, hogy a 63 éves férfi "egy nagy szexuális zsarnok", akinek "védjegyszerű mozdulata" az "ágyékfogás".



Spacey visszautasította ezt a jellemzést, ugyanakkor azt mondta, hogy az egész ellene szóló ügy "gyenge". Az őt vádolók csak a pénzre hajtanak - állította.



"Nem volt egy hatalmi pálcám, amit az emberek arca előtt lóbáltam, hogy ágyba bújjanak velem" - mondta a hollywoodi sztár, hozzátéve, hogy mindig tisztelettudó volt, amikor az emberek azt mondták, hogy nem érdekli őket.



Spacey elismerte, hogy időnként "promiszkuzív" volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy ez nem teszi őt "rossz emberré".



"Biztos vagyok benne, hogy ha akartam volna, állandóan szexelhettem volna rengeteg emberrel, de nem tettem" - állította.



Spacey amerikai állampolgár, de karrierje jelentős részét színpadi színészként töltötte Nagy-Britanniában, többek között 2004 és 2015 között a londoni Old Vic Színház igazgatója volt.



Az ügyész azt állította, hogy a színész azért viselkedett úgy, ahogyan viselkedett, mert azt gondolta, hogy "a londoni színházi szcéna aranyifjaként" betöltött státusza miatt áldozatai félnek majd előállni és megvádolni őt.



A House of Cards sztárja erre úgy reagált, hogy valóban befolyásos volt, de csak arra használta a pozícióját, hogy "segítsen másokon, művészetet hozzon létre, és megpróbálja visszahozni az Old Vicet a varázslatos napjaiba".



Tavaly novemberben egy New York-i esküdtszék felmentette Spacey-t a vádak alól, miszerint 1986-ban molesztálta színésztársát, Anthony Rappet, amikor a későbbi 'Star Trek: Discovery' sztár mindössze 14 éves volt.



A vádak, amelyeket Rapp 2017-ben nyújtott be Spacey ellen, ahhoz vezettek, hogy Hollywood egyik legismertebb sztárja eltűnt a képernyőről. A 'House of Cards' című sorozatban játszott karakterét megölték, míg a Ridley Scott 'All the Money in the World' című filmjében Spacey szerepét játszó összes felvételt újraforgatták úgy, hogy a néhai Christopher Plummer helyettesítette őt a szerepben.



Spacey a múlt hónapban a német ZEITmagazinnak azt nyilatkozta, hogy tervezi, hogy visszatér a színészethez, miután az Egyesült Királyságban minden vád alól felmentik. "Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik most is készen állnak arra, hogy felvegyenek" - hangsúlyozta.