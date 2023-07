Gyász

Megállapították Lisa Marie Presley halálának okát

Lisa Marie Presley, Elvis Presley egyetlen lánya halálát bélelzáródás okozta a Los Angeles megyei halottkémi hivatal jelentése szerint - írta pénteken a BBC hírportálja.



A bélelzáródás az évekkel korábbi súlycsökkentő műtét miatti összenövések következtében alakult ki.



Az 54 éves énekesnő kórházba szállítását követően, január 12-én hunyt el.



Halála előtt két nappal még megjelent a Golden Globe-díjátadón.



A halottkémi jelentés szerint az énekesnő halála természetes okokból következett be. A szakértő szerint a súlycsökkentő műtéti beavatkozásnak ismert az összenövésekkel járó hosszú távú szövődménye.



Lisa Marie Presleyt a fia, Benjamin Keough mellé temették el, aki 2020-ban lett öngyilkos.



Lánya halála után Priscilla Presley keresettel támadta meg Lisa Marie végrendeletét, mert abban egy 2016-os kiegészítés kizárta őt hagyatékának kezeléséből, és az örökség gondozójának két gyermekét, Benjamin Keough-t és Riley Keough-t tette meg.



A jogvitát májusban rendezték, részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.



Az 1968-ban született Lisa Marie Presley apja nyomában szintén zenei pályára lépett, és három lemeze is megjelent.



Többször ment férjhez, Danny Keough után Michael Jackson, Nicolas Cage és Michael Lockwood is a házastársa volt.