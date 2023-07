Kultúra

Sztrájkba lép az Egyesült Államok legnagyobb filmszínész-szakszervezete

2023.07.14 07:17 MTI

Sztrájkba lép az Egyesült Államok legnagyobb filmszínész-szakszervezete - erről döntött a hollywoodi művészeket tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) országos vezetősége csütörtökön.



A színészsztrájk hollywoodi idő szerint pénteken kezdődik, és meghatározatlan ideig tart. A stúdiókkal és filmgyártókkal a szerződésekről folytatott egyeztetések szerdán zátonyra futottak, miután a szakszervezet követelései és a filmgyártók ajánlata nem közeledett.



Duncan Crabtree-Ireland, az SAG-AFTRA főtárgyalója az utolsó eszköznek nevezte a munkabeszüntetést, de hozzátette, hogy a filmgyártókat tömörítő szövetség, az AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) nem hagyott más választást. Hozzátette, hogy péntek reggeltől minden tagjuk ott lesz a sztrájkőrségben.



A filmgyártói szövetség, az AMPTP közleményben reagált a sztrájkja, e szerint a szakszervezet figyelmen kívül hagyta a stúdiók "történelmi fizetés és jogdíj növelési ajánlatát", ami érinti a nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulásokat, a próbajátékokra vonatkozó védelmet, és a mesterséges intelligencia felhasználására vonatkozó korlátozásokat a színészek helyettesítésére.



Az egyik meghatározó amerikai szórakoztatóipari óriásvállalat és filmstúdió, a Disney elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a sztrájk csak súlyosbítja a jelenleg is számos kihívást hordozó időszakot, ami a filmgyártókat érinti. Bob Iger kifejtette, hogy a követeléseknek reálisnak kellene lenniük, az üzleti környezetet, valamint a stúdiók teljesítőképességét figyelembe véve.



Ezzel szemben Fran Drescher, az SAG-AFTRA elnöke azt mondta, hogy a stúdiók visszautasították az érdemi tárgyalást bizonyos témákról, ezért amíg nem hajlandók a jóhiszemű egyeztetésekre, megállapodás nem elérhető.



A színészek képviselete a hosszú távú szerződésekről szóló tárgyalásokon azt állította, hogy a stúdiók és az internetes filmipari cégek, a streaming szolgáltatók egyoldalúan komoly módosításokat vezettek be, gyakorlatilag átalakították a filmipar teljes üzleti modelljét, miközben a közreműködő színészek szerződéseit befagyasztották.



A forgatókönyvírókat tömörítő szakszervezet (Writers Guild of America) a színészekhez hasonló követelésekkel már május elején sztrájkot hirdetett, ami azóta akadályozza a forgatásokat, valamint forgatókönyv alapján készülő televíziós showműsorok gyártását.



A színészek szakszervezete és a forgatókönyvírók érdekképviselete legutóbb 1960-ban sztrájkolt egyszerre, amikor a színészek munkabeszüntetését, az SAG elnökeként Ronald Reagan vezette.