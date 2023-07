Egészségügy

Fesztiválokon is jelen vannak a kórházi főigazgatóság szűrőbuszai

Fesztiválokon, így az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) is jelen vannak az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) egészségügyi szűrőbuszai, amelyekben a szakemberek ingyenes szűrővizsgálatokkal és tanácsokkal segítik a fiatalokat.



Az OKFŐ csütörtökön azt közölte az MTI-vel: a mobil szűrőállomás prevenciós programokat és szűrővizsgálatokat kínál a Sukorón megrendezett EFOTT látogatóinak, amihez a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központja nyújt szakmai támogatást.



A főigazgatóság kiemelte: elkötelezett abban, hogy a legkülönfélébb rendezvényeken, az ország számos pontján növelje az érdeklődők egészségtudatosságát és támogassa őket a betegségmegelőzésben.



Az EFOTT szervezőinek felkérésére a fesztiválozókat ingyenes egészségügyi állapotfelméréssel, diabétesz- és komplex kardiovaszkuláris rizikóbecsléssel, továbbá szájüregi szűréssel várja a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet által üzemeltetett szűrőbusz.



A Semmelweis Egyetem munkatársai a többi között testösszetétel-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végeznek, a látogatók emellett dietetikai és életmóddal kapcsolatos kérdésekben is kereshetik a szakembereket. A helyszíni vizsgálatokon túl az érdeklődőket prevenciós egészségjátékokkal várják.



A "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" elnevezésű, 2018-ban elindított programot 2023. április 1-jétől az OKFŐ folytatja, egyúttal újratervezte annak működését. A szűrőbuszok nyújtotta vizsgálatokat azóta csaknem 30 településen összesen ezernégyszázan vették igénybe, az év végéig pedig várhatóan további 150 településre látogathatnak el.



A fiatalok a budapesti Sziget Fesztiválon is megtalálhatják majd az OKFŐ mobil szűrőállomásait.