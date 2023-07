Kultúra

A Depeche Mode 2024-ben is eljön Budapestre

Az eddigi 43 éves története során világszerte több mint 100 millió lemezt és 35 millió koncertjegyet eladó Depeche Mode neve napjainkban is óriási vonzóerő. 2023.07.10 18:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Depeche Mode további európai koncerteket jelentett be 2024-re. A Memento Mori turné jövő évi folytatása január 22-én indul a londoni O2 Arénában, és a csapat március 26-án a budapesti MVM Dome-ban lép fel.



A Depeche Mode 29 új európai dátummal bővítette ki az Európában, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban idén nyáron és ősszel zajló stadion- és arénakoncertek sorát. Már több mint kétmillió eladott jegyével a száztíz állomásos Memento Mori koncertkörút a Depeche Mode egyik leghosszabb turnéja lesz, egyben a 2023-as év egyik legnagyobb világkörüli turnéja - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



Az eddigi 43 éves története során világszerte több mint 100 millió lemezt és 35 millió koncertjegyet eladó Depeche Mode neve napjainkban is óriási vonzóerő. A zenekar idén márciusban, a turné indításával egy időben adta ki a kritikusok által is nagyra értékelt 15. stúdióalbumát, a Memento Morit, immár a tavaly májusban elhunyt alapító tag, Andrew Fletcher nélkül.



A Depeche Mode alig több, mint két hét múlva, július 28-án a Puskás Arénában lép fel.



A Rock & Roll Hírességek Csarnokába 2020-ban beválasztott együttes eddigi stúdióalbumai több mint húsz ország slágerlistáján jutottak a Top 10-be. Minden idők egyik legnépszerűbb elektronikus zenekarában napjainkra két alapító tag, Dave Gahan énekes és Martin Gore multiinstrumentalista, dalszerző maradt.



A Depeche Mode 1985-ben koncertezett először Magyarországon (akkor a fővárosi Volán-pályán léptek fel), legutóbb 2018-ban a soproni VOLT Fesztiválon játszottak hazánkban. Utóbbi a brit csapat első magyarországi fesztiválkoncertje volt a korábbi stadion- és arénafellépések után.