Filmajánló

Novák Katalin: készül a 'magyar Trónok harca'

Készül a "magyar Trónok harca", a Hunyadi-sorozat, ami maga a magyar történelem, és izgalmasabb, mint bármilyen fikció - írta közösségi oldalán pénteken Novák Katalin köztársasági elnök a MAFILM fóti stúdiójából.



Az államfő beszámolt arról, hogy a fóti forgatáson Robert Lantos és Krskó Tibor producerek kalauzolták a Hunyadi János nagy csatáit és a korabeli intrikák helyszíneit megidéző díszletek között.



"Az ötlet megszületésekor is világos volt - ezért is támogatom kezdetektől -, hogy nemcsak bennünket, magyarokat, nyűgöz majd le a sorozat és Hunyadi János Európa sorsát meghatározó élete" - fogalmazott Novák Katalin. Hozzátette: a forgatás kulisszáit látva biztos a sikerben.



Várjuk a bemutatót! - hangsúlyozta a köztársasági elnök.



Az államfő a Twitteren arról is beszámolt, hogy Stephen Harper korábbi konzervatív kanadai miniszterelnök is elkísérte a forgatás helyszínére. "A középkori díszletek között volt időnk beszélgetni a konzervatív értékek védelmének fontosságáról is" - írta a mikroblogon Novák Katalin.