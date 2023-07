Programajánló

Utcabállal ünnepel a Francia Intézet július 15-én

Utcabállal ünnepli július 15-én a francia nemzeti ünnepet a Francia Intézet a Duna-parti épülete előtti téren, ahol ingyenes koncertek és építészeti műhelyfoglalkozások is várják az érdeklődőket.



A jó hangulatról idén francia gasztrovásár is gondoskodik: a látogatók raclette-et, sajtot, péksüteményt, bort és más finomságokat is kóstolhatnak majd - közölte a Francia Intézet csütörtökön az MTI-vel.



Építészeti, barkácsoló foglalkozást tart gyerekeknek és felnőtteknek a Közös Műhely Szövetkezet Gustave Eiffel építőmérnök halálának 100. évfordulója alkalmából. A workshop központi témája az Eiffel-torony lesz.



Este a chien noir művésznéven ismert francia zongorista ad koncertet. Ezt követően lép színpadra az Ephemer magyar-francia duó, amelynek zenéjében a dzsessz és sanzon latinos világa ötvöződik különféle világzenei elemekkel. Caussanel Izabella és Orbay Lilla magyarul, franciául és angolul énekel majd.



A koncert után táncos buli következik, ahol Soldier P és lemezjátszói szolgáltatják a talpalávalót. Az utcabál utolsó fellépője Florentin Mochet lesz, aki house szettjeit mixeli az utóbbi évtizedek nagy francia slágereit is felvonultatva.



A programokról részletes információ az intézet honlapján érhető el.