Idén is megrendezik az Anna-bált Balatonfüreden

A bálon használatos herendi étkészlet 650 fős, 3500 darabból áll, az értéke pedig több mint 120 millió forint. 2023.07.06 11:19 MTI

Idén is megrendezik az Anna-bált és kísérőrendezvényét, az Anna-fesztivált július végén Balatonfüreden. A rendezvény új színfoltjaként a kávéházi cigányzene hagyományai elevenednek fel a város vendéglátóhelyeinek teraszain - közölték a szervezők balatonfüredi sajtótájékoztatójukon.



Schmidtné Kositzky Anett fesztiváligazgató elmondta, hogy az Anna-fesztivált július 24. és 30. között tartják meg, csúcspontjaként július 29-én az Anna-bált.



Újdonságként említette, hogy a keddi szerenádok éjszakáján romantikus dallamok csendülnek fel az egykori Posta ház teraszán. Ezen kívül egyebek mellett a Magyar Állami Operaház műsorát hallgathatják meg a nézők, megtartják a hagyományos szívhalászatot és a lovaskocsikázást, valamint részt lehet venni a hagyományokat kutató városnéző sétán is.



2025-ben ünnepli bicentenáriumát a bál, de már idén kezdődik az időutazás, amely végigkalauzol bennünket az Anna-bál múltját jelentő 200 esztendőn - emelte ki a fesztiváligazgató, hozzátéve: idén az ötvenes-hatvanas évek és a táncdalfesztiválok állnak a középpontban, jövőre a századforduló és a húszas évek, míg a bicentenárium évében visszatérnek a gyökerekhez, az alapítás éveihez. Betekintenek az Anna-bálok történetébe és az egyes korszakok balatonfüredi hétköznapjaiba. Az Anna-bálra történő bevonulás során pedig élő jelenettel elevenednek majd meg a korszakok.



Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója elmondta, hogy az Anna-fesztivál keretében július 27-én, csütörtökön Csiki Gábor vezényli a Magyar Állami Operaház énekkarát. Másnap, pénteken az opera zenekara lép közönség elé, szombaton pedig a Valcer Táncstúdió előadását láthatják az érdeklődők.



Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy az első helyezettnek járó díszvázán a Viktória-minta új színkombinációja jelenik meg, a váza arany díszítést kapott. Megújult a második helyezettnek járó vázán látható Rothschild-minta színkombinációja is, és a vázát platina díszítéssel látták el. A harmadik díj egy Apponyi-mintás váza lesz, melyen szintén egy új, zöld árnyalatú, valamint bronz díszítés látható.



A bálon használatos herendi étkészlet 650 fős, 3500 darabból áll, az értéke pedig több mint 120 millió forint - fűzte hozzá.



Tóth József mesterszakács, a bálnak helyet adó Anna Grand Hotel konyhafőnöke elmondta, hogy a bál estéjén az előétel házilag füstölt tokhal lesz, ezután szürkemarha-erőlevest tálalnak fel, majd kacsamellet és mangalicát kóstolhatnak a vendégek, desszertként pedig madártejszeletet kínálnak bogyós gyümölcsökkel.