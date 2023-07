Kultúra

Eszenyi Enikő életműdíjat kap az észak-macedóniai Nemzetközi Színházi Fesztiválon

Az észak-macedóniai 21. Nemzetközi Színházi Fesztivál az Európa Színésze-életműdíjjal tünteti ki július 6-án Eszenyi Enikő színésznőt - olvasható a fesztivál honlapján.



Az Európa Színésze Nemzetközi Színházi Fesztivált, Észak-Macedónia egyik legfontosabb kulturális eseményét minden évben július 6. és 11. között rendezik meg a Preszpa-tó partján.



A csütörtöki megnyitón Reszen polgármestere, Jovan Tozievszki és a fesztivál zsűrijének elnöke, Meto Jovanovszki is beszédet mond a reszeni Saraj-palotában.



A díjátadó ceremónián Jordan Plevnesz fesztiváligazgató méltatja Eszenyi Enikő színészi pályafutását.



A fesztivál honlapján Eszenyi Enikőt elismert magyar színészként, rendezőként és színházigazgatóként mutatták be. Megemlítették, hogy színházi pályafutása a budapesti Vígszínházzal fonódott össze, ahova színészi diplomája megszerzése után szerződött, és amelynek 2009. és 2020. között az igazgatója volt. Legfontosabb színházi szerepeit és rendezéseit is felsorolva kiemelték, hogy pályafutását már több mint 40 díjjal ismerték el, köztük megkapta a Jászai Mari-díjat és a Kossuth-díjat, érdemes művész lett és 2010-ben elnyerte a magyar kultúra követe címet.



A 2003-ban alapított fesztivál Európa Színésze-életműdíját korábban Ljuba Tadic szerb író és színész, Ion Caramitru román színész, a Román Nemzeti Színház néhai igazgatója, Bruce Myers angol színész és rendező, valamint Marcel Bozonnet francia színész, a Comédie Francaise volt igazgatója is átvehette.



A ceremónián Lasko Dzurovski macedón grafikus tervező, tipográfus munkásságát a Preszpa kulcsai-díjjal ismerik el - írták a szervezők a fesztivál honlapján.