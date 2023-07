Cirkusz

Több mint száz előadással lép fel a Recirquel az Edinburgh Fringe-en

A kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző alkotás minden elemével arra törekszik, hogy kiszakítsa a nézőket a hétköznapok valóságából. 2023.07.06 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra meghívást kapott az Edinburgh Fringe-re a Recirquel; az Ima című produkciót augusztus 4. és 27. között 112-szer mutatják be a művészeti fesztiválon, ahol a társulat saját játszóhelyet kapott.



A kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző alkotás minden elemével arra törekszik, hogy kiszakítsa a nézőket a hétköznapok valóságából, amiben egy különleges, a szakrális helyek atmoszféráját idéző installáció segíti őket - olvasható a társulat MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Mint kiemelik, a Recirquel az első magyar társulat, amely már negyedik alkalommal van jelen a Fringe-en, ahol 2018-ban egy másik előadását, a My Landet 4200 produkció közül választották a legjobbnak a kritikusok.



Az évente mintegy kétmillió érdeklődőt vonzó Edinburgh Fringe az idén is csaknem négyhetes programmal és négyezer produkcióval várja az érdeklődőket a világ minden tájáról.



A társulat legújabb produkciójával, az Imával tér vissza a Fringe-re. A Vági Bence rendezte alkotás a korábbi szakmai és közönségsikernek köszönhetően egyedülálló módon saját játszóhelyet kap a fesztiválon, egy csaknem négyezer férőhelyes arénát, a Murrayfield Ice Rinket alakítják át a produkció igényei szerint - áll a közleményben.



Mint írják, a Fringe legnagyobb programszervezője, az Assembly művészeti igazgatója, William Burdett-Coutts jött el megnézni Budapestre az Ima című produkciót, amelyet a cirkusz és a tánc soha nem látott formájaként aposztrofált. Ennek is köszönhető, hogy száznál is több előadásra szerződtek a társulattal.



A darab ismertetője szerint az előadás különleges immerzív élményt kínál, amelyben a nézők maguk is a produkció részévé válnak.



"A látogatók véget nem érő, több millió fénypont által megvilágított sötét térben mélyülhetnek el az Imában, miközben elveszítik térérzékelésüket, és úgy érezhetik, mintha kirepülnének az univerzumba. A fényekkel és hangokkal különlegessé formált tér egybeolvad az előadóművészek mozgásával, felemel, ugyanakkor a lélek mélyére visz, akár egy fohász" - áll a produkció ismertetőjében.



Az Ima egyszemélyes darab, amelyet a társulat artistaművészei - Horváth Zita, Ségui-Fábián Eszter, Illés Renátó, Zsíros Gábor, Várnagy Kristóf és Charles-Éric Bouchard - egymást váltva adnak elő. A meditatív utazáson a művészek nemcsak előadók, hanem egyben kísérői is a közönségnek.



A produkcióban nagy hangsúlyt kapott az összművészeti alkotói munka: a látvány- és fénytervezés, a zene és a hangzás együttesen hozza létre az installáció terének tágas, lebegő élményét. A Szirtes Edina Mókus zeneszerző és Terjék Gábor sound designer által jegyzett zene nélkülözhetetlen része az előadásnak, csakúgy mint a produkcióban különleges szerepet kapó fények, amelyekért Lenzsér Attila lighting designer felelt. Az Ima-installáció Vági Bence és Vladár Tamás alkotása, az előtér látványa Iványi Árpád közreműködésével jött létre, a jelmezeket Kasza Emese tervezte.