Bizarr

Madonnát lélegeztetőgépre helyezték, az intenzívre került

Madonna lánya, Lourdes Leon mindvégig édesanyja kórházi ágya mellett állt, miután az énekesnőt állítólag lélegeztetőgépre helyezték egy egészségügyi vészhelyzet miatt. A hírek szerint néhány napja csúnya bakteriális fertőzés alakult ki a 64 éves énekesnőnél, aki kénytelen volt elhalasztani világkörüli turnéját is.



Az amerikai énekesnőt - aki a Like A Prayer, a Vogue és a Material Girl című klasszikus slágereiről ismert - a Mirror Online beszámolója szerint intenzív osztályra szállították, és a hírek szerint intubálták. Ez egy életmentő orvosi beavatkozás, amelynek során csövet vezetnek be a szájon keresztül a gégébe az átjárható légutak biztosítására.



A hírt Madonna egészségi állapotáról és a turné lemondásáról menedzsere, Guy O'Seary osztotta meg az Instagramon, így a rajongók elkeseredettek és hihetetlenül aggódtak a sztárért. Madonna lánya, Lourdes Leon végig az énekesnő mellett maradt a megpróbáltatások alatt, mielőtt végül az állapotjavulásnak köszönhetően eltávolították a csövet.



Lourdes 2022 augusztusától édesanyja nyomdokaiba lépett, és Lolahol néven saját zenét jelentet meg. A hírek szerint édesanyja már éber és lábadozik, kikerült az intenzív osztályról, de menedzsere szerint "még mindig orvosi kezelés alatt áll", és "teljes felépülése várható".



Madonna az év elején jelentette be világkörüli turnéját, a Celebration turnét most további értesítésig elhalasztották. A menedzsere által kiadott közleményben az állt: "Jelenleg minden kötelezettségünket szüneteltetnünk kell, ami a turnét is magában foglalja.