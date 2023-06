Kultúra

Megvan, ki lesz az új Superman

David Corenswet alakítja az új Superman-filmben a főhőst - jelentette be a Twitteren James Gunn, a film rendezője kedden.



A 29 éves amerikai színészt A politikus című Netflix-sorozatból, HBO Maxon futó Miénk a város című sorozatból és a Pearl című filmből is ismerheti a közönség.



Corenswet a Warner Bros. Superman: Legacy című produkciójában játssza majd Supermant. A szuperhős szerelmét, Lois Lane-t pedig Rachel Brosnahan alakítja a 2025-ben megjelenő filmben.



James Gunn rendezte A galaxis őrzői című filmet és annak két folytatását, valamint a The Suicide Squad - Az öngyilkos osztag című produkciót is.



Superman szerepét mások mellett Christopher Reeves és Henry Cavill is alakította korábbi produkciókban.