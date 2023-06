Kultúra

Megújult a Fiumei úti sírkert mobiltelefonos alkalmazása, a FiumeiGuide

Még több célponttal és sétalehetőséggel várják azokat, akik fel kívánják fedezni Magyarország egyetlen nemzeti emlékhelyként működő temetőjét. 2023.06.28 09:42 MTI

Megújult a Fiumei úti sírkert mobiltelefonos alkalmazása, a FiumeiGuide: a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) még több célponttal és sétalehetőséggel várja azokat, akik fel kívánják fedezni Magyarország egyetlen nemzeti emlékhelyként működő temetőjét - tájékoztatta az intézmény szerdán az MTI-t.



Mint a közleményben kiemelik, a vizuálisan is új megjelenésű, ingyenes FiumeiGuide kézenfekvő megoldás a sírkert megismerésére azoknak, akik nem tudnak, vagy esetleg nem akarnak vezetett sétán részt venni. Az először a Fiumei úti sírkertben járóknak A legnagyobb látványosságok és az Impozáns mauzóleumok téma ajánlott, a visszatérő látogatók pedig 25 további tematikus sétaútvonalból választhatnak, de összeállíthatják saját sétáikat is, akár már azelőtt, hogy a sírkertbe érkeznének - áll a közleményben.



Az új Séták menüpont 27 tematikus lehetőséget tartalmaz, a lenyűgöző mauzóleumok mellett felkereshetők többek között az idén 150 éves Budapest arculatát meghatározó építészek, köztük Ybl Miklós, Schickedanz Albert, Steindl Imre, Hauszmann Alajos vagy Alpár Ignác síremlékei. A Gasztroséta a Gerbeaud, a Stühmer és a Gundel család nyughelye mellett borkereskedő és sörgyáros dinasztiák impozáns sírépítményeit is érinti.



A séták során meg lehet ismerkedni a hazánkat múzeumok, alapítványok, iskolák létrehozásával gyarapító nemzetépítőkkel, miként a 20. század elején születő iparművészet kulisszatitkaival is, Lesznai Anna, Ferenczy Noémi, Horti Pál és Maróti Géza síremlékeit felkeresve. A 200 célpontot tartalmazó alkalmazásban, az Új séta létrehozása gombra koppintva lehetséges teljesen egyedi séták tervezése.



Az app megadja a séta hosszát és időtartamát, és a látogató helyzetéből kiindulva rajzolja meg a kiválasztott útvonalat. Az alkalmazás térképalapú keresési funkcióval bővült, valamint a célpontról készített rövid képes-szöveges tartalom mind a térképen szereplő pontokon, mind pedig a lista elemein keresztül elérhető.



Az app segítségével felkereshető az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét holtáig ápoló Damjanich Jánosné sírköve, a nagy vagyonát a magyar tanügyre hagyó, a Pál utcai fiúk grundjára házat építtető báró Strallendorf Brúnóné nyughelye, a Mentőszolgálat és a Mentőmúzeum alapítójának, Kresz Gézának, illetve a Révai Nagy Lexikona című, ma már kordokumentumnak számító sorozat kiadója, Révai Mór János sírja, vagy az első országgyűlési képviselőnő, a 2021-ben hazai földbe temetett Slachta Margit végső nyughelye is.

A NÖRI közleményében kiemeli, hogy a sírkertben infópont, térképek, szóróanyagok, ismeretterjesztő kiadványok, tematikus séták, kisbuszos túrák, tájékozódási játékok várják a látogatókat, egységes jelzőtáblák és parcellakövek segítik térbeli tájékozódásukat. Az egyes parcellaköveken lévő QR-kódok beolvasásával megismerhető e páratlan szoborpark, illetve azok a sírhelyek, ahol a magyar nemzet maradandót alkotó tagjai nyugszanak az egész országot behálózó Nemzeti Sírkert részekén.



A NÖRI a FiumeiGuide első verzióját 2020-ban mutatta be, az okostelefonos alkalmazást a Professzionál Informatikai Zrt. közreműködésével fejlesztették.