Angela Bassett és Mel Brooks is tiszteletbeli Oscart kap

2023.06.27

Angela Bassett, Mel Brooks és Carol Littleton kapja idén a tiszteletbeli Oscar-díjat, Michelle Satter pedig a Jean Hersholt Humanitárius díjat - jelentette be az amerikai filmakadémia.



A négy Oscar-szobrot a filmakadémia kormányzói testületének 14. díjátadó ünnepségén, november 18-án Los Angelesben adják át - számolt be róla hétfőn a Variety.com hollywoodi hírportál.



A díjazottakat Janet Yang, a filmakadémia elnöke méltatta közleményben. Mint fogalmazott: több évtizedes pályafutása alatt Angela Bassett alakításaival új színészi mércét állított fel, Mel Brooks öröksége az egész szórakoztatóiparra maradandó hatást gyakorolt, Carol Littleton filmvágói karrierje példaadó értékű az utódok számára. Michelle Satter pedig, a független filmes közösség oszlopos tagjaként számos filmkészítő pályáját egyengette.



A tiszteletbeli Oscar-díjat kivételes életművek, a filmművészethez és filmtudományhoz való kivételes hozzájárulás, valamint a filmakadémiának tett kiemelkedő szolgálat elismerésére alapították.



Angela Bassett több mint negyven éve közkedvelt és elismert színésze Hollywoodnak, először 1993-ban jelölték Oscar-díjra a Tina című életrajzi drámáért, amelyben Tina Turnert játszotta, második jelölését pedig idén nyerte el a Fekete Párduc 2. című szuperhősfilmben nyújtott alakításáért.



A 96 éves, legendás rendező, producer, író, dalszerző és színész Mel Brooks a televízióban kezdte pályafutását. Nevéhez olyan nagy sikerű produkciók fűződtek, mint a Producerek, amelynek forgatókönyvéért Oscar-díjat is kapott, vagy az Űrgolyhók, a Fényes nyergek és Az ifjú Frankenstein.



Brooks egyike annak a 18 művésznek, aki megkapta az Emmy-, a Grammy-, az Oscar- és a Tony-díjat is.



Littleton filmvágói karrierje csaknem öt évtizeden ível át. Egyetlen Oscar-jelölését Steven Spielberg E.T - A földönkívüli című filmjének vágásáért kapta, de ő volt a Silverado, A mandzsúriai jelölt és az Álomcsapda vágója is.



Egy ideig ő képviselte a filmakadémia kormányzói testületében a vágókat, és a vágók céhének elnöki tisztét is betöltötte. Jelenleg is tagja az amerikai filmvágók igazgatótanácsának.



A Jean Hersholt Humanitárius díjat olyan személyeknek ítélik oda, akik humanitárius tevékenységükkel növelik a filmipar tekintélyét.



Satter a Sundance Intézet Művészi Programjának alapító igazgatója, a független filmes alkotói közösség számos tagjának pályafutását támogatta több mint negyvenéves pályafutása alatt. Emellett ő vezette a Sundance Intézet ázsiai, európai, indiai, latin-amerikai és közel-keleti nemzetközi kezdeményezéseit is, továbbá alapítója és gondozója a Sundance Collabnak, egy globális digitális filmes közösségnek és oktatási platformnak.

Az amerikai filmakadémia kormányzói díjainak legutóbbi gáláján Michael J. Fox vehette át a Jean Hersholt Humanitárius díjat, a tiszteletbeli Oscarokat pedig Euzhan Palcy, Diane Warren és Peter Weir kapta.



A 96. Oscar-díjátadó gálát 2024. március 10-én rendezik.