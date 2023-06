Újabb ókori hajóroncsra bukkantak Horvátországban

Újabb ókori fahajó maradványait fedezték fel a horvátországi Hvar mellett, Scedra szigeténél. Az eddig ismeretlen hajó az időszámítás előtti 3. századból származik, és rakományával együtt süllyedt a mélybe - közölte a horvát kulturális minisztérium a hét végén.



"Egy teljesen megőrzött, eddig feltáratlan hajóroncsról van szó, a Krisztus előtti 3. századból, antik amfora rakománnyal, a roncs 50 méteres mélységben fekszik" - írták a sajtóközleményben, hozzátéve, hogy ez a legkorábbi ismert hajóroncs az Adriai-tenger keleti partján.



A hajó maradványait a horvát és az olasz haditengerészet flottájának aknaelhárító búvárai találták meg egy közös kiképzés során.



A kulturális minisztérium rámutatott, hogy a víz alatti gyakorlat helyszínét a területen található lehetséges régészeti leletekről szóló korábbi információk alapján választották ki, a védelmi minisztériummal, a spliti egyetemmel és annak műkincsmegőrzési részlegével együttműködve.



A kutatás körvonalának meghatározása után megkezdődött a tengerfenék többrétegű felmérése, a kapott adatok feldolgozásával pedig sikerült kimutatni, hogy régészeti lelőhelyről lehet szó - tették hozzá.



Magát a hajóroncsot már víz alatt dolgozó régészek tárták fel.



"A lelőhely pontos történelmi összefüggéseit, kiterjedését és egyéb jellemzőit a jövőbeni régészeti kutatások határozzák meg, amelyek alapján tervek készülnek a védelmére, állagának megóvására és a talált leletek bemutatására" - fogalmazott a tárca.

