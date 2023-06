Kultúra

Harrison Ford nem tervezi visszavonulását, Indiana Jonest viszont utoljára alakította

Nem tervezi a visszavonulását Harrison Ford, ugyanakkor arról is beszélt, hogy Indiana Jonest utoljára alakította az Indiana Jones és a sors tárcsája című, a magyar mozikban jövő héttől vetítendő filmjében - számolt be róla vasárnap a deadline.com hollywoodi hírportál.



A 81 éves színész a CNN műsorában mondta el, hogy nincs szándékában felhagyni a színészettel, mert nem érzi jól magát munka nélkül. "Szeretek dolgozni. Szeretem hasznosnak érezni magam" - fogalmazott.



Mint hozzáfűzte, filmszínészként a többiekkel való közös munkát, "az együttműködés intenzitását és bensőségességét" szereti a legjobban.



A magyar mozikban szerdától látható Indiana Jones és a sors tárcsájában játszott főszerepéről a Total Film című magazinnak azt nyilatkozta: "Utoljára játszom ezt a szerepet. Várhatóan ez lesz az utolsó alkalom, hogy a karakter (Indiana Jones) megjelenik a filmvásznon".



A James Mangold rendezésében forgatott két és fél órás produkcióban szerepel Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas és John Rhys-Davies is.



A kalandfilm világpremierjét a májusi cannes-i filmfesztiválon tartották. A fesztivál tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntette ki Harrison Fordot.