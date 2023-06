Kultúra

Oscar-díj - Szigorított az amerikai filmakadémia a legjobb film kategóriáján

Szigorított az amerikai filmakadémia a legjobb film kategóriában pályázó produkcióknál: a nevezés feltételeinek teljesítéséhez a korábbiaknál hosszabb ideig kell moziban forgalmazni a filmeket.



A korábbi szabályok szerint a díjra pályázó filmeket az év végéig hat meghatározott amerikai nagyváros egyikének mozijában legalább egy hétig kellett vetíteni. 2024-től a filmakadémia új szabálya szerint összesen legalább két hétig kell vetíteni a filmeket.



A filmakadémia honlapján szerdán megjelent tájékoztatás szerint a második heti forgalmazás folyamatosan vagy nem egymást követő két héten is történhet. Az új szabályozás szerint a kibővített forgalmazás az Egyesült Államok 50 legnagyobb mozis piacából tíz helyszínen történhet 2024-ben, legkésőbb 45 nappal a film debütálása után.



A 2024 végén vagy januárban megjelenő filmek esetében a forgalmazási tervet be kell nyújtani a filmakadémiának, és a kibővített forgalmazásnak január 24-ig be kell fejeződnie.



A megjelölt tíz piacból kettőbe beleszámíthat a nem amerikai területen történő vetítés. Az Egyesült Államokon kívüli piacok közé tartozik a 15 legnagyobb nemzetközi mozipiac, továbbá a film saját országa.



Ez a mozis forgalmazási feltétel csak a legjobb filmmezőnyre vonatkozik, a többi 22 Oscar-díjkategóriára nem.



Janet Yang, a filmakadémia elnöke, és Bill Kramer, a testület ügyvezető igazgatója közleményében kiemelte: a szabály megváltoztatásának célja, hogy hangsúlyozzák a filmművészet iránti elkötelezettségüket, és egyúttal azt remélik, hogy az intézkedés révén nagyobb figyelem irányul a filmművészetre, és többen térnek vissza a mozikba.



Az új szabály érzékenyen érinti a streamingszolgáltatókat, köztük a Netflixet, az Apple TV-t vagy az Amazont, amelyek rendszerint csak rövid ideig forgalmazzák filmjeiket moziban. A legjobb film díját elsőként az Apple TV által gyártott CODA nyerte el 2022-ben a streamingszolgáltatók pályázói közül.