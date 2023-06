Kultúra

A francia igazságszolgáltatás végleg elutasította a Luc Besson elleni vádakat

Végleg elutasította szerdán a francia igazságszolgáltatás a többszörös nemi erőszak vádját, amelyet Sand Van Roy holland-belga színésznő hozott fel Luc Besson francia filmrendező ellen. A semmítőszék a döntésével egy öt évig tartó jogi procedúra végére tett pontot.



A 35 éves színésznő 2018-ban azt állította, hogy A nagy kékség és a Nikita rendezője két éven át többször is megerőszakolta. Az ügyészek 2019 elején az elégtelen bizonyítékra hivatkozva ejtették az ügyet, de miután Van Roy ugyanabban az évben új bejelentést tett, ismét elindították a vizsgálatot.



Sand Van Roy azzal vádolta meg Bessont, hogy néhány órával azután, hogy egy hotelben találkoztak, a rendező megerőszakolta. Két hónappal később a színésznő feljelentést tett a filmrendező ellen többszörös nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt, amelyek állítása szerint 2016 és 2018 között történtek, amikor is Luc Besson "a színésznői karrierjét érintő megtorlással" fenyegetőzött.



Az eljárásban a filmrendező sajnálatának adott hangot amiatt, hogy házasságon kívüli viszonyt folytatott a panaszossal egy hierarchikus viszonyban, a színésznő ugyanis ebben az időszakban Luc Besson több filmjében is játszott. A filmrendező két alkalommal is azt állította a bíróságon, hogy "nincs emléke" az ellene felhozott vádakról, ő egy gyengédséggel teli szexuális viszonyra emlékszik a színésznővel.



Sand Van Roy azután fordult a semmítőszékhez, hogy 2022 májusában a párizsi fellebbviteli bíróság elutasította a többszörös nemi erőszak vádját. A legjelentősebb francia jogi intézmény indoklásában az AFP hírügynökség szerint úgy fogalmazott: "nincs olyan jellegű elem, amely a vád befogadhatóságát lehetővé tenné".



"Ez a döntés megerősíti az ügy elutasítását Luc Besson javára, és megerősíti az elmúlt öt év összes őt érintő döntését, amely kimondta, hogy nem bűnös" - mondta Thierry Marembert, a filmrendező ügyvédje. "Ezzel tehát végleg lezárul a 2018-ban indított eljárás, amelynek során Luc Bessont az ügyet vizsgáló valamennyi bíró szisztematikusan ártatlannak találta" - tette hozzá.



A panaszos, Sand Van Roy azonnal reagált a Twitteren: "A semmítőszék úgy döntött, hogy nem fogadja be a fellebbezésemet, ami azt jelenti, hogy a francia igazságszolgáltatás ismét elutasította, hogy megvizsgálja az ügy bizonyítékait. Folytatom az eljárást, és az Emberi Jogok Európai Bírósága elé megyek" - írta.