Kultúra

Már látogatható Rómában Julius Caesar megölésének helyszíne

Ókori források és a területet helyreállító régészek szerint ezen a helyen lett gyilkosság áldozata Julius Caesar, vagyis itt hangzott el a híres mondat, "Te is fiam, Brutus?" 2023.06.20 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Keddtől látogatható az olasz főváros egyik legérdekesebb ókori műemlékegyüttese, ahol történelmi források szerint Kr. előtt 44-ben, március idusán leszúrták Julius Caesart.



A belváros szívében található Largo di Torre Argentina tér közepén található régészeti lelőhelyről van szó, amely az utóbbi években nem volt nyitva a nagyközönség előtt. Az utcaszint alatti elhanyagolt területet kizárólag Róma egyik legnagyobb macskakolóniájának tagjai "látogathatták".



A terület az ókori Róma egyik legtöbbet kutatott részének számít, ahol a birodalom története végigkövethető a köztársaságkortól kezdve a császárkoron át egészen a középkorig.



Az 1920-as évek végéig épületek álltak a téren, ezek lebontása során kerültek elő a régészeti emlékek, többek között templomok maradványai, valamint Pompeius egykori kúriája, amelynek tufakőből emelt talapzata is megmaradt.



Ókori források és a területet helyreállító régészek szerint ezen a helyen lett gyilkosság áldozata Julius Caesar, vagyis itt hangzott el a híres mondat, "Te is fiam, Brutus?", amellyel a római diktátor halála pillanatában kérdőre vonta fogadott fiát, aki csatlakozott az összeesküvőkhöz.



Más értelmezések szerint Julius Caesart nem pontosan itt, hanem a közelben szúrták le: egy római hagyományőrző csoport minden év március 15-én vagy a közeli villamosmegállóban, vagy a Forum Romanumon idézi fel Julius Caesar halálát.



"Róma egyik legszebb és legértékesebb helyszínéről van szó, melyet most visszaadunk a lakosoknak és a turistáknak" - jelentette ki Miguel Gotor, a római polgármesteri hivatal kulturális tanácsnoka.



A régészeti terület restaurálása a Bulgari divatház finanszírozásával valósult meg, amely már több római műemlék megújítását támogatta.



A látogatás teljesen akadálymentes a kerekesszékesek, a vakok és gyengénlátók számára is. A belépés a rómaiaknak ingyenes, a máshonnan érkezőknek fejenként öt euróba kerül.