Könyvajánló

Kemény Gabi és Jeney Zoltán nyerte az év gyerekkönyv írója díjat 12 év alatti kategóriában

Kemény Gabi és Jeney Zoltán megosztva nyerte el az év gyerekkönyv írója díjat 12 év alatti kategóriában - tájékoztatta a Móra Kiadó a nemzetközi gyerekkönyves szervezet (IBBY) magyarországi tagozata, a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum - szakmai zsűrijének döntéséről vasárnap az MTI-t.



Kemény Gabi A konkrét hiúz, Jeney Zoltán, a Balatoni kacsavész című könyvvel érdemelte ki az elismerést, amelyet szombaton hirdettek ki az Ünnepi Könyvhéten.



A díjakat nyolcadik éve osztja ki a HUBBY, független szakmai zsűri, illetve gyerekzsűri döntései alapján. A 2022-ben megjelent könyvek közül a gyerekkönyv írói 0-6, valamint 6-12 éves korig, ifjúsági írói, illusztrátori, műfordítói, illetve innovációs és ismeretterjesztő könyv kategóriákban érkeztek nevezések - írták a közleményben.



A konkrét hiúz - amely a Móra Kiadó gondozásában jelent meg - a Magyar Írószövetség és az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság Regényes természet című pályázatára készült. A pályázat célja olyan ifjúsági regények megírása volt, amelyek a környezetvédelem, a klímaváltozás és az aktív turizmus témáját dolgozzák fel. A kötet ezen a pályázaton is díjazott lett. A díjátadón részt vett Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár is.



Kemény Gabi első regénye 9 éven felülieknek szól, főhőse a tizenkét éves Marci, aki okos, de kissé szétszórt fiú, pót- majd beugró tagja iskolájuk természetismereti és természetvédelmi versenyre készülő kis csapatának. A társaság a Márianosztrán megrendezett országos döntőig jut. A fordulatos regény humorral és szeretettel kalauzol végig az izgalmas események során - tudatta a Móra Kiadó.



Jeney Zoltán legújabb mesekönyve a Lampion kiadó gondozásában látott napvilágot. A kiadó könyvhétre megjelent ismertetője szerint a könyv fókuszában a környezetvédelem, természeti kincseink védelmének fontossága és kérdésköre áll. A Balatoni kacsavész Baranyai B. András rajzaival a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány, valamint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program közös projektjének keretében született.



A Balatoni kacsavész főhőse Hany Istók, a lápi ember, aki a történet szerint a magyarországi vizek fő védelmezője évszázadok óta. A könyv egy nagyon is aktuális történeten át kalauzolja olvasóit, pontos ismereteket adva a Balaton élővilágáról, ökológiai értékeiről.