Csaknem száz hegedűs jelentkezett az idei Bartók Világversenyre

Huszonhat országból 97 pályázat érkezett a Zeneakadémia 2023-as, ezúttal fiatal hegedűsöknek meghirdetett Bartók Világversenyére, az előzsűri június 22-ig dönt a szeptemberi, élő fordulókba jutó versenyzőkről.

A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a jelentkezők közül 52 nő, 44 férfi, a legfiatalabb pedig 2008-as születésű. A legtöbben, tizenketten az Egyesült Államokból jelentkeztek, tizenegyen Oroszországból, kilenc-kilenc pályázat Japánból és Dél-Koreából, illetve nyolc Kínából érkezett. Mellettük hat-hat lengyel és magyar, négy-négy német, olasz és spanyol, három-három cseh és holland, két-két francia, szerb, török és brit, valamint egy-egy azerbajdzsáni, belga, bolgár, kanadai, dán, luxemburgi, moldovai, román, svéd és svájci állampolgár adta be anyagát.



A hatéves ciklusokban megvalósuló Bartók Világverseny idén új fejezetéhez ér, mivel a tavalyi zeneszerzés fordulóval lezárult az első ciklus, idén pedig a 2017-es induláshoz hasonlóan ismét a hegedűsöket várja a szervező Zeneakadémia. A szeptember 2. és 10. között, a magyar kormány támogatásával zajló megmérettetés internetes portálján 30 év alattiak jelentkezhettek, a beküldött videók alapján az intézmény elismert oktatóiból álló előzsűri választja ki a nagyszámú pályázat miatt június 22-ig értesítendő továbbjutókat. Az első díj 22 ezer euróval jár, a második 14 ezerrel, a harmadik pedig nyolcezerrel, emellett különdíjakat, többek közt fellépési lehetőségeket is kioszthat a zsűri - áll a közleményben.



Az élő fordulók rangos nemzetközi zsűrijében helyet foglal majd Stephan Picard német hegedűművész, a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskola tanára, Daniel Phillips amerikai hegedűművész, a New York-i The Juilliard School oktatója, a hazánkban élő Maxim Riszanov ukrán-brit brácsaművész-karmester, Roland Daugareil francia hegedűművész, a párizsi Conservatoire tanára, aki az Orchestre de Paris első hegedűse volt 2021-ig, valamint Toda Jajoj japán hegedűművész.



Tagja lesz még a testületnek magyar részről Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékének vezetője, Fekete Gyula Erkel- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző, az egyetem Zeneszerzés Tanszékének vezetője és rektorhelyettese, Halász Péter karmester, a düsseldorfi Deutsche Oper am Rhein zenei vezetője, valamint Keller András Kossuth-díjas hegedűművész-karmester, a Concerto Budapest zeneigazgatója.



A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a kötelező repertoárban Bartók és Bach legfontosabb hegedűre írt darabjai találhatók, valamint a tavalyi zeneszerzés forduló első és második helyezettje közül egy-egy, a szerb Veljko Nenadic kompozíciója, az Impromptu és Perpetuum Mobile, illetve Thomas Kornél alkotása, a Fun-tasto: Reflexió és Életöröm.



A döntőben a továbbjutóknak a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével, Kovács János vezényletével elő kell adniuk Bartók 1. és 2., Mendelssohn e-moll, Beethoven, Brahms és Csajkovszkij D-dúr, valamint Sibelius d-moll hegedűversenye közül az egyiket. További információk a itt találhatók.