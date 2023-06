Nagy a baj

Sztrókot kapott Baranyi László, a Família Kft. egykori Szép nagypapája

A 95 éves Baranyi Lászlót hétfőn kórházba vitték, miután enyhe sztrókot kapott. A Bors információi szerint a színművész hetek óta rosszul érezte magát, ezért orvoshoz fordult. A lapnak csütörtökön elmondta, hogy nagyon megijedt, de már jobban van és infúziós kezelést kapott.



"Kisebb sztrókot kaptam. A fél arcom lebénult, a beszédközpontom sérült, és nem tudtam rendesen beszélni" - nyilatkozta, hozzátéve, hogy még nem tudja, mikor engedik haza a kórházból.



Az első aggodalomra okot adó tünet múlt hét pénteken jelentkezett. A szeme káprázott, nem tudott beszélni, és szakaszosan elment a beszédhangja. Vasárnap ismét megismétlődött az eset, de ekkor már erősebbek voltak a tünetek, az arca nehezebben rendeződött vissza.



"Nemrég vettek vért, úgy volt, hogy holnap hazamehetek, de egyelőre bent kell maradnom, további vizsgálatok várnak rám. Az étvágyam egyébként nagyon jó, és most különösebben nem érzek semmit, inkább éjjel az ujjaim hegyén érzek zsibbadást" - tette hozzá.



Elárulta azt is, hogy a szobatársai nagyon kedvesek, és még a fiatalabbak is emlékeznek a Família Kft.-re, ami jó érzéssel tölti el.