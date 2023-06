Gyász

Elhunyt a Petrocelli sztárja

92 éves korában elhunyt Barry Newman színész, akit a magyar közönség leginkább a Száguldás a semmibe című filmből, illetve az eredetileg az NBC-n sugárott Petrocelli című sorozatból ismerhetett, amiben egy védőügyvédet alakított.



Felesége, Angela a Hollywood reporterrel közölte: Newman május 11-én természetes halállal hunyt el egy New York-i egészségügyi intézményben.



A bostoni születésű színész a Broadwayn való szereplés és Az ügyvéd című film főszerepe után váltani akart, amikor felajánlották neki egy férfi szerepét, akinek az volt a feladata, hogy egy autót szállítson Denverből San Franciscóba a Richard C. Sarafian által rendezett Száguldás a semmibe című filmben.



Newman Anthony Petrocelli ügyvéd szerepét először Az ügyvéd című filmben mutatta be, amelyet az az ügy ihletett, amelyben Sam Sheppard clevelandi idegsebészt elítélték felesége brutális agyonveréséért. Négy évvel később az Éjszakai játékok című tévéfilmben, majd az 197-től két évadon át futó, Arizonában játszódó Petrocelliben tért vissza az ügyvéd szerepében.



A közelmúltban Newman olyan filmekben tűnt fel, mint a Sylvester Stallone főszereplésével készült Alagút a halálba (1996), a Fergeteges forgatás (1999), az Amerikai vérbosszú (1999), valamint a 40 nap és 40 éjszaka (2002).



Barry Newman karrierje megszakadt, miután 2007-ben hangszálrákot diagnosztizáltak nála, de felépült. Nemrégiben újra összeállt Furie író-rendezővel, hogy a Finding Hannah (2022) című független film főszereplője legyen. Ez volt az utolsó filmszerepe.