Kultúra

Felújítás miatt zárva tart a bécsi Hundertwasser Múzeum

Felújítás miatt jövő év elejéig zárva tart a Hundertwasser Múzeumnak is helyet adó Kunst Haus Wien Ausztriában - tájékoztatta Bécs Város | Nemzetközi Irodák budapesti irodája az MTI-t pénteken.



A júniusban elindult nagyszabású felújítási munkák során korszerűvé válik az épület szellőztető- és fűtési rendszere: földgáz helyett klímabarát geotermikus hűtést és fűtést kap az épület. Megújul a tűzjelző rendszer, az elektromos hálózat, a biztonsági rendszer és a mosdók is - közölték.



Mint írják, átépítik az előcsarnokot, és harminc év után átrendezik a Hundertwasser munkáit bemutató állandó kiállítást. Az új tárlat középpontjába a művész ökológiai aktivizmusa és építészeti víziói kerülnek majd - olvasható a tájékoztatóban.



A felújítás ideje alatt a múzeum szabadtéri kiállítással és CLOSE/D címen futó közösségi programmal vonja be a környékbelieket és az arra járókat a környezetvédelem és a fenntarthatóság világába. A programsorozat június 27-én utcafesztivállal kezdődik, a szabadtéri kiállításon tizenkét művész mutatja meg, mit jelent számukra a környezet és a fenntarthatóság.



A Kunst Haus Wien - Hundertwasser Múzeum 1991-ben jött létre az egykori Thonet Bútorgyárban a Hundertwasserre jellemző természetközeli építészet jegyében - emlékeztetnek a közleményben.