Jó hír

Kiengedték a kórházból Gálvölgyi Jánost

Jó hírt közölt az RTL az országgal: Hernádi Judit színésznő a családtól úgy értesült: a két hete kórházba került Gálvölgyi János már otthon van.



A HVG ugyanakkor úgy tudja, a színész nem sokáig maradhatott otthon, hétfőn ugyanis szanatóriumba vonult, ahol a felépülése folytatódik.



Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész május 10-én, szerdán lett rosszul, légzési nehézségekkel küzdött, ezért családja kórházba vitte, ahol lélegeztetőgépre került. A család közlése szerint az ismert művész állapota súlyos, de stabil volt.



A színész hétfőn üzent követőinek lányán, Gálvölgyi Dorkán keresztül. Mint írta, "annyian írtok és hívtok, ami elképesztően jólesik, de végre nem nekünk kell írni és beszélni, hanem apu írta le, amit alább olvashattok".



"Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kismértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk! Gálvölgyi János" - idézi a bejegyzés Gálvölgyi János szavait.