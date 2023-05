Programajánló

Gyermeknapra és pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren

Élménypedagógiai játékok, a természeti értékeket bemutató foglalkozások és a népszokásokat felidéző programok várják a családokat pünkösd hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.



Kodácz Csengele közölte, vasárnap, a gyermeknapon délelőtt és délután is élménypedagógiai foglakozásokat szerveznek a skanzenben.



A Nagyréten Bódis Gergely solymász bemutatóját láthatják a vendégek, később pedig a Köröstorki Ebtanoda tart interaktív kutyás gyermekfoglalkozást.



A programokhoz a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozik. A madárgyűrűzés mellett az érdeklődők megtudhatják, miként tehető madárbaráttá egy kert, az egyes fajok számára milyen odút érdemes készíteni, de látható lesz a Magyarország békáit bemutató vándorkiállítás és szó esik majd a rákosi viperáról, valamint az év fajává választott alpesi gőtéről is.



Pünkösd hétfőjén a skanzenben, az iparosműhelyeknél hagyományos kézműves tevékenységeket ismerhetnek meg a látogatók, Fordulj egyet, de ne nevess! címmel interaktív viseletbemutató és játszóház várja az érdeklődőket, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán pedig kemencés finomságok sülnek.



Kora délután a Szentesi tanyánál az ópusztaszeri iskolások mutatják be, milyen volt a hagyományos pünkösdölés, majd pünkösdjárás indul az olvasókörtől a lovaspályáig Mester László zenekarával, valamint a pünkösdi lovasjárattal.



Ezután következik a pünkösdi király megválasztása. Az emlékpark nagyrétjén a környékbeli ifjak lóháton ülve teljesítenek különböző ügyességi feladatokat, végül egy vágtát követően kiderül, hogy a két legjobb versenyző közül kinek sikerül megszereznie a királyi címet jelentő koszorút.