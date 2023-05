Kórházban a színművész

Megható üzenetet küldött Gálvölgyi János

Gálvölgyi János lánya, Gálvölgyi Dorka tolmácsolta édesapjaapja üzenetét a színész rajongóinak. Mint írta, "annyian írtok és hívtok, ami elképesztően jólesik, de végre nem nekünk kell írni és beszélni, hanem apu írta le, amit alább olvashattok".



"Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kismértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk! Gálvölgyi János" - idézi a bejegyzés Gálvölgyi János szavait.



Mint ismeretes, Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművészt május 10-én vitte kórházba a családja, miután rosszul lett. Légzési nehézségekkel küzdött, ezért lélegeztetőgépre került. A család közleményében arról tájékoztatott, hogy a színész állapota súlyos, de stabil. Egy ideig úgy tűnt, az állapota nem javul, múlt hét hétfőn viszont a színész lánya, Gálvölgyi Dorka tájékoztatott róla a közösségi médiában, hogy édesapja túl van az életveszélyen.