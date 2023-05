Kultúra

Több életműrekord is született a Kieselbach Galéria májusi árverésén

Erős licitálási kedv jellemezte a 249 tételt felvonultató aukciót, amelyen a "derékhad" is jól teljesített: az egy-két milliós ársávban is heves licitharc alakult ki. 2023.05.24 01:30 MTI

Többek között Vaszary János, Scheiber Hugó és Paál László művének leütési ára is életműrekordot döntött a Kieselbach Galéria hétfői, klasszikusokat és moderneket felvonultató árverésén Budapesten.



A Nemzeti Galéria nagy sikerű kiállítása után életműrekordot ért el Vaszary János 1928 körüli Strandon (Olasz tengerpart, Strand Portorose-ban) című festménye. A mester legjobb érett korszakából származó főmű 180 millió forintért kelt el - közölte a Kieselbach Galéria az MTI-vel kedden.



Scheiber Hugó ikonikus, 1922 körüli önarcképe is életműrekordot ért el 60 millió forintos leütési árával. A németes expresszionizmust képviselő alkotás számos címlapon szerepelt már korábban, többek között az amszterdami Zsidó Történeti Múzeum magyar avantgárdot bemutató katalógusának borítóján 2017-ben.



A galéria tájékoztatása szerint 150 év után bukkant fel az a különleges művészettörténeti ritkaság, amely az aukció egyik unikuma volt. Paál László és Munkácsy Mihály Eső után, őszi hangulat című alkotása közös kép 1873-ból: a képen a barbizoni erdő fenséges belseje látható Paál tolmácsolásában, de a figurákat a szintén Párizsban élő barátja, Munkácsy Mihály festette rá a tájképre. A két festő közös alkotása egy híres művészbarátság dokumentuma is egyben. A festmény 65 millió forintért kelt el, ami a Barbizonban dolgozó magyar tájképfestő, Paál László életművében leütési rekordot jelent.



Mint írták, erős licitálási kedv jellemezte a 249 tételt felvonultató aukciót, amelyen a "derékhad" is jól teljesített: az egy-két milliós ársávban is heves licitharc alakult ki.