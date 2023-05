Gyász

Elhunyt a Róma és a Thor című filmek sztárja

Elhunyt Ray Stevenson, a Róma, illetve A tengeralattjáró című sorozatok és a Thor című filmek sztárja.



Az 58 éves észak-ír színész ügynöksége hétfőn erősítette meg a dpa német hírügynökségnek, hogy a sztár vasárnap halt meg az olaszországi Ischia szigetén. Halálának körülményeiről egyelőre nem tudni semmi közelebbit.



A deadline.com hollywoodi hírportál korábban közölte, hogy a színészt a Cassino in Ischia című film főszerepére szerződtették.



Stevenson számára az áttörést a Róma című történelmi sorozat (2005-2007) hozta el, amelyben Titus Pullo római légiós szerepét alakította, később a Thor-filmekben is szerepelt, mint Volstagg, a Marvel-szuperhős egyik jóbarátja. A 2011-es Három testőrben Porthos szerepében tűnt fel, míg a Fekete vitorlák című, 2014 és 2017 között futó történelmi kalandfilm-sorozatban Feketeszakállt játszotta.



Tavaly Stevenson A tengeralattjáró második világháborús sorozatban alakította Jack Swinburne brit hajóskapitányt.



A deadline.com úgy tudja, a 2023-ban megjelenő 1242 - A Nyugat kapujában című film egyik főszerepét osztották rá, illetve a szintén még meg nem jelent Csillagok Háborúja spin-off, az Ahsoka trailerében is feltűnik Baylan Skoll erőhasználó szerepében.