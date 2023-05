Életmód

A Monty Pythonra nyomást gyakoroltak a nemi átalakításról szóló jelenet miatt

A közkedvelt brit komédiás társulatot, a Monty Pythont arra kényszerítették, hogy hagyjon fel a "Brian élete" című klasszikus filmjük egy szettjével, amely arról viccelődik, hogy egy férfi szeretne nővé válni és gyermeket szülni - mondta John Cleese társalapító a múlt héten tartott egyszemélyes előadásán a közönségnek.



"Szeretjük a forgatókönyvet, de manapság már nem lehet ezt a Lorettáról szóló dolgot csinálni" - mondták állítólag Cleese-nek a bibliai paródia tavalyi felolvasását végző előadók, azt állítva, hogy a jelenet - amelyben Stan karaktere ragaszkodik ahhoz, hogy "Lorettának" hívják, és kijelenti, hogy "minden férfinak joga van gyereket szülni, ha akar" - sértő lenne a mai közönség számára.



"Szóval itt van valami, amire 40 év alatt soha nem érkezett panasz, amiről én hallottam volna, és most hirtelen nem csinálhatjuk meg, mert sérti az embereket" - panaszolta Cleese. "Mit kellene ebből kihozni?"



A jelenetben Stan elvtársai a Júdea Népe Frontban megosztottak abban a kérdésben, hogy támogassák-e "Loretta" új identitását, és az önjelölt nő azzal vádolja ellenzőjét, hogy "elnyomja" őt.



"Én nem nyomlak el, Stan, neked nincs méhed! Hol fogod a magzatot kihordani? Egy dobozban fogod tartani?" - kérdezi a barátja.

A csoport egyetlen nőnemű tagja, Judith kompromisszumot javasol. "Tegyük fel, hogy egyetértetek abban, hogy valójában nem lehet gyereke - mivel nincs méhe, amiről senki sem tehet, még a rómaiak sem -, de abban igen, hogy joga van gyereket szülni".



Stan barátjának, Regnek tetszik ez az ötlet, kijelentve, hogy ez "az elnyomás elleni harcunk jelképe" - míg a nemet mondó mormogja, hogy ez csupán "Stan valóság elleni harcának jelképe".



A "Brian élete" filmváltozatát korábban betiltották néhány országban állítólag istenkáromló témája miatt, mivel az egy mélységesen tiszteletlen szatíra a bibliai történetekről, amelyek a keresztény messiás, Jézus Krisztus életéről és koráról szólnak.



A 2024-es színpadi adaptációból, amelyet jövőre mutatnak be Londonban, a hírek szerint kiveszik a film keresztre feszítési jelenetét, amelyben a szereplők az "Always Look on the Bright Side of Life" (Mindig nézd az élet napos oldalát) című, nem túl fülbemászó és vidám dallamot éneklik, miközben a messiást, Briant kivégzik.



Eric Idle, a Monty Python másik alapító tagja pénteken egy tweetben tisztázta, hogy nem vett részt a színpadi változatban, miután a brit Comedy Guide azt írta, hogy "Cleese és Idle" változtatott az eredeti forgatókönyvön.



Cleese tavaly arra panaszkodott, hogy a "cancel-kultúra katasztrofális hatással" volt a komédiára, sőt, "a kreativitás halálát" okozta, és kifejtette, hogy "ha az ember aggódik, hogy megbántja az embereket, és állandóan ezen jár az esze, akkor nem lesz túl kreatív".