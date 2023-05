Kultúra

Tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kapott Harrison Ford a legújabb Indiana Jones-film világpremierjén

Tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kapott Harrison Ford csütörtök este a 76. cannes-i fesztiválon az Indiana Jones-sorozat ötödik epizódjának világpremierje előtt. Az alkotást versenyen kívül mutatták be a világ egyik legnagyobb presztízsű filmes találkozóján.



A 80 éves amerikai filmsztár a kalandfilm teljes alkotógárdájával vonult fel a Indiana Jones és a sors tárcsája című film bemutatója előtt a fesztiválpalota vörös szőnyegén.



A fesztivál előzetesen csak annyit közölt, hogy Harrison Ford előtt is tiszteleg majd, így a tiszteletbeli Arany Pálma-díj meglepetésként érte a filmsztárt, akit állva tapsolva ünnepelt a Lumiere-terem 2300 fős közönsége. Az elismerést Iris Knobloch, a fesztivál új elnöke és Thierry Frémaux igazgató nyújtotta át.



"Nagyon meg vagyok hatva" - mondta könnybe lábadt szemmel a filmsztár.



Tizenöt évvel a legutóbbi Indy-film után Harrison Ford az ötödik és - a gyártó Disney-produkció szerint - utolsó alkalommal öltötte magára a legendás kalandor régész jelmezét. Míg az előző négy részt Steven Spielberg rendezte, a több mint két és félórás új részt James Mangold jegyzi, a történet pedig követi az Indiana Jones-filmek bevált receptjét: a régész a veszélyes helyzetekből egy csapásra ki tud szabadulni, viszont a kígyóktól továbbra is fél.



A világpremierre az amerikai filmsztár mellett Cannes-ba érkezett a film szereplői közöl a Helenát játszó Phoebe Waller-Bridge, valamint John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore és Mads Mikkelsen is, aki a főellenséget, egy náci tudóst alakítja.



Az újabb rész egyik különlegessége, hogy a hollywoodi filmekben egyre gyakrabban használt digitális fiatalítás technikájának köszönhetően a film elején Harrison Ford több évtizeddel fiatalabbnak látszik egy második világháborús náci vonattámadás jelenetében.



Harrison Ford még mindig remek formában van - mondta a rendező James Mangold az AFP hírügynökségnek adott interjúban a premier előtt. A 80 éves színész a filmben részt vesz egy víz alatti kincsvadászaton Szicília partjainál, egy tuk-tukos üldözésben Marokkóban és egy őrült New York-i kavalkádban is.



A Walt Disney és a Lucasfilm gyártásában készült film producere Kathleen Kennedy, Frank Marshall és Simon Emanuel, executive producere pedig Steven Spielberg és George Lucas. A film zenéjét - akárcsak az 1981-ben bemutatott Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói óta minden Indy-filmét - John Williams komponálta.



A filmet Magyarországon június 29-től láthatják a mozinézők.